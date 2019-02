Jeffrey Herlings zit de komende twee weken nog in het gips

Jeffrey Herlings heeft over een kleine twee weken een afspraak in het ziekenhuis. De inwoner van Oploo is aan het revalideren van een complexe voetoperatie. De regerend wereldkampioen in de MXGP laat maandag 11 maart zijn gips verwijderen. Bovendien wordt die dag het herstelproces besproken.

Een ding is zeker: het wereldkampioenschap MXGP gaat zondag in Argentinië zonder de titelhouder van start. Herlings zegt daarover in een verklaring: ’Ik voel niet echt veel in mijn voet door het gips, maar het lijkt erop dat het goed heelt na de operatie. Ik kijk er naar uit dat binnen een aantal weken een aantal pinnen uit de voet gehaald kunnen worden.'

Hij vervolgt: 'Jammer genoeg mis ik de wedstrijd in Argentinië. Ik denk dat de wedstrijd van vorig jaar één van de beste was van het hele jaar. Daarnaast behoort deze baan tot mijn favorieten. Het is jammer dat we er niet zijn, maar het is wat het is.'

'Niet zo simpel als een sleutelbeenbreuk'

Joel Smets, directeur van KTM Motocross Sport, stelt dat de blessure van Herlings gecompliceerd is. 'Het is niet zo simpel als een sleutelbeenbreuk. Het is een pittige blessure, die we goed in de gaten moeten houden. Daarnaast komt er veel druk op een voet te staan met het crossen. Hopelijk hebben we binnen een aantal weken een beter idee over het herstel.'

LEES OOK: 'Mogelijke overstap Jeffrey Herlings van MXGP naar Amerika zou financieel gezien interessant zijn'

Glenn Coldenhoff reist wel af naar Argentinië. De Heeschenaar maakte een flinke val in december en liep daardoor trainingsachterstand op. Toch gaat hij zondag van start in het wereldkampioenschap. Het is niet de verwachting dat hij gelijk met de beste mee zal strijden.