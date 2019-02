Mannen die drugshuis runden in Eindhovense woonwijk horen fikse straffen eisen.

DEN BOSCH -

Er zijn forse straffen geëist tegen betrokkenen van het 'xtc-huis 'in Eindhoven. In deze rijtjeswoning aan de Heydaalweg werd in juni een drugslab en en drugs gevonden met een straatwaarde van bijna vier miljoen. Tegen de huurder is nu zes jaar cel geëist. Het verdiende geld van ruim één miljoen wordt in een andere rechtszaak teruggeëist.