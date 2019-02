Hulphond van Helma onverwacht gestorven: 'Wat doet houden van toch veel pijn'

Een gouden koppel waren ze, altijd onafscheidelijk. Voor de ongeneeslijk zieke Helma Verhoeven uit Cuijk was hulphond Banios haar steun en toeverlaat. Hij hielp haar overal mee en signaleerde iedere epilepsieaanval die ze kreeg. Totaal onverwacht overleed Banios, elf jaar oud. "Het verdriet is enorm groot, het lijkt wel of er een stukje van mijn lichaam weggehaald is. Wat doet houden van toch veel pijn, zeg."

Helma heeft hartproblemen, zware epilepsieaanvallen en problemen met haar bindweefsel. Haar hulphond was essentieel voor haar veiligheid. Zonder Banios kon ze simpelweg de straat niet op.

Strijd om hulphond overal toe te laten

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een blindengeleidehond werd een hulphond niet in alle openbare gelegenheden toegelaten. Bij sommige winkels, restaurants en cafés was Banios niet welkom.

Voor Helma was het reden om in actie te komen. In 2013 begon ze met een wandeltocht naar Den Haag om aandacht te vragen voor de kwestie. Drie jaar lang voerde ze strijd, en met succes. In april 2016 keurde de Eerste Kamer de wetgeving goed.



Steunbetuigingen

Bij het Facebookbericht waarin Helma meldt dat Banios is gestorven, stromen de steunbetuigingen binnen. Ruim vierhonderd mensen hebben een reactie achtergelaten. Zelf is ze ontroostbaar.

"Elf jaar zijn Banios en ik maatjes door dik en dun geweest, dag en nacht samen. De prachtige jaren en bijzondere avonturen die we samen gedaan hebben moet ik gaan koesteren. Ontroostbaar."