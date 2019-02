Gekleurde vlaggetjes moeten veiligheid van weg in Westerhoven verbeteren nadat huis werd geramd

De gemeente Bergeijk is druk bezig om de Provincialeweg te verbeteren nadat daar vorige maand een bestelbus tegen een huis aanreed. Er zijn al maatregelen getroffen en er liggen enkele plannen om deze weg in Westerhoven nog veiliger te maken.

Eind januari reed een bestelbus tegen een huis aan in Westerhoven. De bestuurder van de bus had te veel alcohol gedronken. De bewoners waren die nacht thuis en kwamen met de schrik vrij. De buurtbewoners waren woest. Zij klaagden al langer over hardrijders op die weg en de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan. Wethouder Mathijs Kuijken beloofde na dat ongeluk dat er gekeken zou worden naar de Provincialeweg.

Gedrag beïnvloeden

De wethouder heeft nu plannen liggen en er zijn ook al maatregelen getroffen. “Het gedrag van de automobilist is het grootste probleem. We zijn nu bezig om het gedrag van de automobilist te beïnvloeden.” Er staan langs de weg al borden met ludieke afbeeldingen. Een werkgroep heeft deze geplaatst en de gemeente werkt nauw samen met deze groep. Ondertussen staan er ook al gekleurde vlaggetjes langs de berm, deze kleuren vallen op voor de automobilist.

Kuijken geeft aan dat er niet alleen naar deze weg wordt gekeken omdat er een ongeluk is gebeurd. De weg ligt er nu 2,5 jaar en wordt in de gaten gehouden. “We hadden sowieso naar deze weg gekeken, maar na dit ongeval wordt er extra naar gekeken."

50 kilometer per uur

Er liggen nog meer plannen klaar om de weg veiliger te maken, maar de snelheid van 50 kilometer per uur blijft. “De inrichting van de weg is goed en er kan gewoon 50 kilometer per uur gereden worden. We zijn aan het kijken of we het verkeer op deze weg kunnen verminderen. Het is een tussendoor weg, maar we willen de automobilist ook stimuleren om een andere weg te pakken.”

Smiley

Naast deze maatregelen wil de gemeente ook een smiley-verkeersbord ophangen. Als je de goede snelheid aanhoudt, lacht de smiley en is die groen van kleur. De gemeente gaat ook extra belijning plaatsen op het wegdek en ze gaan wat met bloemen doen. Er komt een blokhagen en dat zou volgens Kuijken ook het gedrag van de bestuurder beïnvloeden.

De gemeente werkt samen met een werkgroep, maar ze heeft ook contact met de bewoners van het huis, waar het ongeluk gebeurde. In maart is het volgende overleg met de werkgroep.

