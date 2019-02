Scholieren vertrekken met zelfgebouwde robot naar Amerika voor wedstrijd

In een ruimte in het Eindhovense gebouw van metaalbewerker KWME werd zes weken lang met man en macht gebouwd. "Het was spannend, het frame was eigenlijk net iets te laat klaar en op een gegeven moment zaten de software en de bedrading letterlijk in de knoop", vertelt Tessa uit 4 havo. Zij is een van de bouwers.

Gelukkig kwam alles goed. De robot rijdt nu rond en doet wat hij moet doen: een bal oppakken en door een gat in een wand gooien. Ook moet de robot met een zuignap een ronde plaat kunnen oppakken. Dat is wat er tijdens een speelronde van de Amerikaanse wedstrijd moet gebeuren.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Hoewel de daadwerkelijke bouw in zes weken plaatsvond, zijn de voorbereidingen al sinds september in volle gang. Het team, naast de studenten bestaande uit twee leerlingen van het Dr.- Knippenbergcollege, twee van het Carolus Borromeus en één van het Vakcollege, noemt zich Force Fusion. De wedstrijd waaraan ze gaan deelnemen heet FIRST, het team doet mee in de categorie FRC. Dat is een wereldwijd project waarbij scholieren en studenten samenwerken.

Het is de tweede keer dat Helmond meedoet. Vorig jaar won ’0492’ in San Diego een prijs voor debutanten.

Op pad

Op 8 maart vertrekt het team. Hun robot wordt separaat verscheept. "We hebben daar nog een dag om hem helemaal in elkaar te zetten en te testen. Dan moet het gebeuren", zegt Martijn, die in zijn examenjaar bij het Vakcollege meedoet aan deze uitdaging. Het optimaliseren gebeurt door het hele team, maar het zijn de scholieren die de robot tijdens de wedstrijd besturen.

Vaardigheden

Onderdeel van het spel is ook dat zij in gesprek moeten gaan met de jury. De leerlingen willen na hun middelbare school verder in de richting van elektronica. Maar bij deze wedstrijd leren ze meer. Engels, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, organiseren, budgetbewaking, fondsenwerving en pr zijn ook vaardigheden die aan bod komen.