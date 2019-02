Kempi weer in opspraak, model doet aangifte tegen rapper wegens bedreiging

Muzikant Kempi uit Eindhoven is opnieuw in opspraak. Het 22-jarige model Dewi Veldman heeft tegen hem aangifte gedaan. De rapper zou haar hebben bedreigd. Dat meldt RTL Boulevard dinsdagavond.

Volgens het model zou Kempi begin februari gedreigd hebben om haar tanden uit haar mond te slaan en haar te verkrachten. Volgens Veldman heeft de rapper haar bij de keel gegrepen, maar doet nu alleen aangifte van de bedreiging.

Dewi Veldman deed mee aan een opname voor een muziekvideo. Toen ze 's nachts in Rotterdam nog wat ging eten met de crew, ontstond er ruzie en zou Kempi door het lint zijn gegaan, aldus RTL Boulevard.

Camerabeelden

Er zou beeldmateriaal zijn van het incident. Maar Justus Faber, advocaat van Kempi, laat aan de nieuwszender weten dat er geen bewijs van bedreiging of mishandeling te zien is. RTL Boulevard heeft aangekondigd dat het de beelden dinsdagavond in haar uitzending zal tonen.

Volgens Veldman zou Kempi een dag later met vier anderen bij de snackbar hebben geëist dat de beelden zouden worden verwijderd. Advocaat Faber noemt dat ‘uit de lucht gegrepen’.

Jerrely Slijger, zoals Kempi heet, verdween in het verleden al een paar keer achter slot en grendel. Hij werd door de rechter onder meer veroordeeld voor mishandeling van zijn toenmalige vriendin en loverboy-praktijken.

