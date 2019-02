Dingeman leverde 'heroïnezuur' en krijgt drie jaar cel

Dingeman van D. (49) heeft een legaal bedrijf in tuinbouwproducten in Oosteind. Hij 'heeft de levering van azijnzuuranhydride aan (..) een legaal tintje gegeven door als tussenpersoon gebruik te maken van zijn netwerk en door de naam en reputatie van zijn bedrijf in te zetten', schrijft de rechtbank in haar vonnis.

'Schoonmaakmiddel'

De Brabander deed in het voorjaar van 2017 als tussenpersoon bij diverse bedrijven aanvragen voor azijnzuuranhydride 'om leidingen schoon te houden' bij tuinders. Deskundigen van de universiteit en NFI zeggen dat deze stof erg ongewoon is als schoonmaakmiddel, zelfs schadelijk. Er zouden voldoende alternatieven zijn.

Maar Dingeman benadrukte in de contacten met groothandels dat het spul prima werkt als schoonmaakmiddel in de glastuinbouw.

Alarmbellen

Omdat die stof een bekende drugsgrondstof ('precursor') is gingen er overal alarmbellen af en kreeg de verdachte bijna overal 'nee' te horen. Een van die bedrijven met chemische stoffen vertrouwde het ook niet en tipte de FIOD.

Uiteindelijk slaagde Dingeman er toch in om 3200 liter zuur te bestellen, onder een vals registratienummer.

Gesjoemel met papieren

Hij is dan ook officieel veroordeeld voor het voorbereiden van drugsproductie en gesjoemel met documenten. Die valsheid in geschrifte heeft hij al een keer eerder gepleegd. De rechtbank denkt dat het gevaar groot is dat hij weer de fout in gaat. Hij moet dan ook meteen de cel in van de rechtbank.

Dingeman maakte zelf geen drugs. Dat deed een Haagse familie die in de glastuinbouw zit. Overdag kweekten ze paprika's en courgettes en 's avonds maakten ze uit morfine heroïne.

Negen mannen kregen hoge straffen opgelegd: van één tot negen jaar cel.

Het OM is intussen ook een procedure gestart om iedereen kaal te plukken van hun criminele winsten.