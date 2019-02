Geluidsoverlast A4 nu eindelijk aanpakken, zegt gemeente: 'Verdere vertraging is niet acceptabel'

De geluidsoverlast langs de A4 moet nu eindelijk eens worden aangepakt. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Moerdijk in een brief aan de gemeenteraad. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat zou blijken dat geluidsnormen zijn overschreden. Volgens de gemeente moet er nu actie worden ondernomen.

"Bewoners in Heijningen zitten nu al lang genoeg in de herrie. Ze voelen zich gevangen in hun eigen woning met de deuren en ramen dicht", zegt wethouder Désirée Brummans van gemeente Moerdijk.

Uit een recent onderzoek van Rijkswaterstaat zou blijken dat de geluidsnormen zijn overschreden en daarmee is de maat vol voor de gemeente. "Genieten in hun eigen tuin op een zomerse dag zit er vanwege de geluidsoverlast niet meer in. Het woongenot is er niet meer."

Hoge geluidsschermen en aardenwal

De bewoners van Helwijk en Heijningen trokken al eerder bij minister Cora van Nieuwenhuizen aan de bel over geluidsoverlast langs de snelweg. De minister gaf in juni van het vorig jaar aan dat er inderdaad overschrijdingen zijn.

Moerdijk vindt dat het nu lang genoeg heeft geduurd. Volgens de gemeente is het noodzaak dat er in Heijningen hoge geluidsschermen worden geplaatst en in Helwijk een aardenwal.

'Wij zijn het zat'

De inwoners van Heijningen en Helwijk zijn het volledig eens met de bevindingen van de minister. "De situatie in Heijningen wordt elke dag erger. Slapen met een raam op een kier is niet te doen", schrijven Ilja de Jong en Jasper Visser namens de buurtbewoners.

"Rustig in de tuin praten met elkaar is niet te doen. Er is gemeten en dus willen we dat er snel, heel snel, maatregelen genomen worden en in geval van Heijningen moeten er hoge geluidsschermen komen. Wij zijn het zat."

Houten piemel

De gemeente Moerdijk gaat nu met de hoogste baas van Rijkswaterstaat in gesprek om over te gaan tot actie. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders nog eens bij de minister aangeklopt om de problemen duidelijk te maken.

Niet alleen in Moerdijk, maar ook bij buurgemeente Steenbergen zorgt het geluid van de A4 voor kopzorgen. Een aantal omwonenden van de snelweg maakten eerder al een houten piemel voor de minister om hun problemen duidelijk te maken.