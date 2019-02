Paars en geel bijna niet aan te slepen in Hilvarenbeek, tweede pand in de verf: 'Het is een virus'

"Het paars komt eraan. We hadden te weinig paars, dus we hebben maar een beetje bij laten maken", vertelt café-eigenaar Joost de Rooij van sportcafé De Verandering. Het huis van zijn buurman werd in de kleuren van Hilvarenbeek, het Pezerikkengat, geschilderd. Joost vond dat hij niet kon achterblijven.

"Ik zag die mensen zaterdag bezig bij het huis van adjudant Pim en toen zei ik met mijn grote mond: als je verf over hebt, dan gaan wij het café ook schilderen. Nou, toen hadden ze verf over."









'Het is een soort virus'

Kroegeigenaar Joost kijkt van een afstandje toe hoe zijn café in de carnavalskleuren wordt geschilderd. "Ik vind het wel heel stoer dat hij het ook daadwerkelijk doet", vertelt buurman en adjudant van Pezerikkengat Pim van den Borne.

"Het is een soort virus, denk ik. Carnaval leeft hier. Carnaval staat hier goed aangeschreven en wij dachten: laten we daar een steentje aan bijdragen door iets ludieks te doen. Dit is de vierde keer en op dit moment steken we daarmee de buren ook aan."

Extra in de stemming

Niet alleen adjudant Pim, maar ook prins Frank Doomen kwam woensdag even kijken hoe café de verandering volledig in het geel-paars werd geverfd. "Een hartstikke mooi initiatief. Volgens mij is het Pezerikkengat redelijk uniek door zijn panden allemaal te schilderen", zegt Frank, oftewel prins Cis dun Irste.

"Ik denk dat het voor de openbare carnaval in Pezerikkengat een hartstikke mooie uitdaging en prikkel is om mensen extra in de stemming te brengen."

'Er moest toch geschilderd worden'

De felle geel en paars verf zit volgens de carnavalsvereniging dus mooi op de gevel. De vraag is alleen hoe je het na het carnavalsfeest weer van de muur krijgt. "Tja, dat is eigenlijk een kwestie van er flink overheen schilderen", zegt adjudant Pim van den Borne, die begon met de schildergekte.

"Vooral dat paars dekt natuurlijk niet heel erg goed. Dus daar zal wel een paar keer overheen moeten worden geschilderd. Maar goed, we hebben het ervoor over. Het is een leuk iets en er moest toch geschilderd worden."