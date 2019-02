Jong geleerd is oud gedaan: kinderen krijgen voorproefje van carnavalswagens in Halsteren

Bij een grote tekening geeft Lendert Schuurbiers van BC De Waterstraot uitleg over zijn carnavalswagen. "Geld als water is de gedachte achter onze wagen. Want ze denken bij de politiek in Bergen op Zoom dat er geld als water is bij projecten die met water te maken hebben. Het verbouwen van de waterlinie, zwembad de Schelp: het kost allemaal bakken met geld. Waar geld is, zijn rovers. Dus we hebben vikingen en piraten en die zitten in flyers van politieke partijen."

Vikingen en piraten op de carnavalswagen van De Waterstraot in Halsteren.





Fantasie

Als je de uitleg bij de wagen aan kinderen vertelt, kijken ze je glazig aan. 'Okee...?", zegt er één. Ze onthouden heel andere dingen van hun rondleiding. "Ik vind het leuk gedaan. Met veel fantasie", zegt een jongen. "Ik vind de wagens heel mooi. Ze zijn heel groot en het ziet er leuk uit", vult een meisje aan.

De kinderen worden unaniem enthousiast als ze tussen de bouwwerken lopen. Dat willen ze ook wel, een carnavalswagen bouwen. "Ik wil een hele grote bouwen", zegt een jongen. "Wel 100.000 meter hoog."

Jessy van Hooijdonk van bouwclub 't Vagevuur moet lachen als ze het hoort. "Kinderen vergissen zich vaak in hoeveel tijd er in het bouwen van een carnavalswagen zit. Dat kost veel avonden per week. Als ze het echt zouden doen, zouden ze minder presteren op school."

De carnavalswagen van CV 't Vagevuur in Halsteren.



Jessy is blij met het enthousiasme van de kinderen. "Ik doe dit ieder jaar en het is ieder jaar genieten. We willen ze enthousiast maken voor de carnavalsoptocht."

Subsidie

Lendert Schuurbiers hoopt dat de kinderen er iets van opsteken. "We doen dit al meer dan dertig jaar. Voor onze carnavalswagens krijgen we prijzengeld. Dat kun je ook zien als subsidie voor de gemeenschap. Dit is iets dat we graag terug willen doen, voor onze kinders. We willen onze cultuur laten zien."