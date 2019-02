Weer gaat onderzoeker Tilburg University in de fout, promovendus verzon bezoeken aan moskee

Een promovendus van Tilburg University heeft 'verwijtbaar onzorgvuldig gehandeld' bij zijn proefschrift. Zo stelde hij vijf keer een moskee in Hilversum bezocht te hebben, terwijl drie bezoeken in werkelijkheid niet mogelijk waren omdat er die dag geen activiteiten in de moskee waren.

Ook voert promovendus Mohammad Nazar Soroush gesprekken op, die hij nooit gevoerd kan hebben. De universiteit geeft de onderzoeker en zijn twee begeleiders een veeg uit de pan, maar het onderzoek wordt niet teruggetrokken en ook mag Soroush zijn doctorstitel houden. De hoogleraar die Soroush begeleidde mag echter geen promoties meer begeleiden en de co-promotor krijgt een berisping. De universiteit kwam in actie na klachten van drie verschillende partijen. Volgens een woordvoerder van de universiteit is er geen sprake van fraude.

Salafisme

Soroush promoveerde in september 2018 met een onderzoek naar de leefwereld van jonge Salafisten in Nederland. Voor zijn onderzoek deed hij onder meer drie jaar lang undercover-onderzoek. In het proefschrift waar hij veel persaandacht voor zocht, schetst hij een beangstigend beeld van de salafistische gemeenschap in Nederland.

Hoogleraar eerder in opspraak

De hoogleraar die hem begeleidde was Ruben Gowricham, die eerder betrokken was bij de zaak rondom de promotiefabriek van Tilburg University. Hij heeft een eigen bedrijf (De Promotiekamer) waaraan buitenpromovendi zoals Soroush duizenden euro’s per jaar betalen voor hun begeleiding. Gowricharn ontving daarnaast van de universiteit 35.000 euro euro per geslaagde promotie.

Nepbezoeken

Een van de klagers over het proefschrift was de Islamitische vereniging Centrum Imam Malik uit Leiden. Volgens het ICIM klopte informatie uit het logboek dat bij het proefschrift hoort niet. Het was niet controleerbaar of de onderzoeker het ICIM echt bezocht had. Ook had het centrum problemen met de undercovermethode, die alleen in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar is. Onduidelijk was of de onderzoeker persoonlijk niet te betrokken was. Onduidelijk zou ook zijn waar de promovendus de typering dat het ICIM een salafistische organisatie is, op baseert.

Dat laatste geldt ook voor de moskee. Ook verwijst Soroush in zijn proefschrift naar een logo dat gebruikt wordt door salafistische organisaties, maar in werkelijkheid toen niet gebruikt werd. Ook de in het onderzoek genoemde Stichting Eenheid uit Leidschendam stelt dat er feitelijke onjuistheden in het onderzoek zitten en dat de bevindingen niet kloppen.

Onzorgvuldig

Na alle klachten liet de universiteit onderzoek uitvoeren door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Die commissie stelt na onderzoek dat Soroush 'verwijtbaar onzorgvuldig' gehandeld heeft. De kwalificatie salafistisch is voor in elk geval 19 van de 24 instellingen die genoemd worden, nauwelijks onderbouwd. Het proefschrift wordt niet terug getrokken, maar de universiteit vraag de onderzoeker om het onderzoek niet verder te verspreiden.

Ook moet de onderzoeker in een wetenschappelijk tijdschrift de mededeling laten plaatsen dat er onvoldoende onderbouwing is voor de conclusies uit het onderzoek.

Promotie niet teruggetrokken

Opvallend is dat het promotieonderzoek niet teruggetrokken wordt en dat de onderzoeker zijn doctorstitel mag houden. De universiteit doet dit omdat volgens de onderzoekscommissie geen reden is om te twijfelen aan de integere bedoelingen van Soroush. Hoewel er wel sprake is van verwijtbare onzorgvuldigheid, zou intrekking van de promotie een te zware straf zijn.

Diederik Stapel

De zaak doet denken aan die van decaan en hoogleraar Diederik Stapel, die bij dezelfde universiteit in de fout ging. Ook hij verzon trips naar plekken waar hij zogenaamd veldonderzoek deed. Hij stelde onder zware druk te staan om te presteren.

Promotiefabriek

Onderzoeksprogramma Argus concludeerde vorig jaar na onderzoek dat Tilburg University een promotiefabriek bouwde. Eerder bleek uit onderzoek van hetzelfde radioprogramma al dat decaan Arie de Ruijter via een in cosmetica gespecialiseerd bedrijfje van familie geld opstreek voor begeleidingswerkzaamheden van promoties. De universiteit deed aangifte tegen hem.

Buitenpromovendi

De universiteit krijgt van het ministerie een promotiepremie van 70.000 tot 96.000 euro per succesvol afgeronde promotie. In het strategisch plan van de universiteit stond eerder dat er meer promoties moesten komen en dat de universiteit ook meer wilde inzetten ook buitenpromovendi. Dat zijn mensen die vaak als hobby ergens onderzoek naar doen, naast hun eigen baan. Ze hoeven in tegenstelling tot reguliere promovendi dus geen salaris van de universiteit te krijgen, maar de universiteit krijgt wel de gehele promotiebonus bij promoties.

Reactie co-promotor

Co-promotor Jan-Jaap de Ruiter krijgt een berisping. Hij laat aan Omroep Brabant weten dat hij de straf accepteert. "Dit proefschrift is onderdeel geworden van een vraag over de procedure. De commissie heeft een oordeel over die procedure geveld. Ik neem daar kennis van. Wat mij betreft is hierbij de kous af." Volgens De Ruiter gaat het niet om aan academisch oordeel. Op andere vragen gaat hij niet in. "" De zaak is wat mij betreft hiermee tot een einde gekomen," schrijft De Ruiter op Facebook.

Promotor Ruben Gowricharn was niet bereikbaar.