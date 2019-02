Jonge ijsbeertjes in Dierenrijk Nuenen voor het eerst naar buiten

Ze hadden nog even geen zin om na de winter voor het eerst naar buiten te komen. De jonge ijsbeertjes die woensdag voor de eerste keer naar buiten mochten bij Dierenrijk Nuenen lieten even op zich wachten. Om elf uur gingen de deurtjes open. Maar pas na drie kwartier waagden ze zich, onder begeleiding van moeder ijsbeer naar buiten.

Moeder ijsbeer ging eerst even op verkenning uit. Dierenrijk had in het gras een lekker vishapje klaargelegd voor de beren, maar ze hadden er nog geen zin in. De dieren moeten eerst even wennen aan het felle zonlicht. De warmte is voor ijsberen geen probleem, dat kunnen ze goed hebben, laat een dierenverzorger weten. Uiteindelijk na drie kwartier wachten, kwamen de beertjes met moeder naar buiten, gadegeslagen door een peloton fotografen en cameramensen.

Welk geslacht de twee jonge ijsbeertjes hebben dat is nog onbekend. Zeker is dat ze de komende tijd aan gebrek aan belangstelling niet te klagen zullen hebben, als ze buiten komen. Want of ze binnen of buiten willen zijn, dat mogen de dieren zelf bepalen.