De Deurzakkers vieren 44-jarig jubileum tijdens Hossen op de Markt in Breda

"Wij houden van het vak en vinden het fijn om op het podium te staan. Het is gewoon veel te leuk. Zolang we niet hoeven te leuren en te zeuren, blijven we het doen", vertelt Willem van Schijndel van De Deurzakkers. En daarom kan het gezellige zangduo zondag hun 44-jarig jubileum vieren. Op naar de 55 jaar?

Repertoire

Het hele repertoire van De Deurzakkers komt voorbij. Zowel de oude hits als de laatste nieuwe 'wij doen het licht wel uit'. "Een kreet als: het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, is heel logisch, maar eigenlijk is het gewoon geniaal. Het is moeilijk om zoiets te evenaren, maar de tijd zal het uitwijzen. Ons nieuwe liedje blijft goed hangen, heeft een goede melodie en is makkelijk mee te zingen", zegt Clemens van Bracht, de andere zanger bij De Deurzangers.

Carnavalsvierder kunnen zondag om 20:00 uur op de Markt in Breda uitgebreid de polonaise op alle hits van het tweetal lopen. Om 22:00 uur is het optreden van De Deurzakkers weer afgelopen.