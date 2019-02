Man die Jumbo en woning met mes overviel krijgt vijf jaar celstraf

De Jumbo in lage Zwaluwe werd in 2017 overvallen (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

BREDA -

De 20-jarige man uit Werkendam die betrokken was bij een overval op de Jumbo-supermarkt in Lage Zwaluwe (2017) en een woningoverval in Steenbergen (2018) is woensdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf.