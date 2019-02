Zon en flinke rijen bij de ijssalon, 'We verkopen alsof het zomer is!'

Opnieuw een heerlijke lentedag, en dat in februari. Woensdag werd bijna de 20 graden aangetikt, en dus was het bij ijssalon Frezzo in Breda topdrukte. De rij stond tot buiten en vier man personeel rende wat om om iedereen van vers gemaakt roomijs te voorzien. "Het is ongelofelijk, we verkopen alsof het gewoon zomer is", aldus een blije ijsverkoper Jeroen van Pelt.

Kokos, Kitkat, hazelnoot, pistache, chocola, mokka, vanille, malaga en bitterkoekjes, de keuze is oneindig bij de trendy ijssalon aan de Nieuwe Ginnekenweg. "Dit is uniek, we draaien zomerdiensten in februari", zegt Van Pelt. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt! Wat het beste draait? Dat zijn momenteel hazelnoot, pistache en yoghurt-kers."



Languit in het gras

Veel mensen hebben op deze voorlopig laatste warme dag het Stadspark Valkenberg opgezocht. Languit in het gras genieten ze van de zon, terwijl kinderen een partijtje voetballen.









Nieuw warmterecord

Rond halfvier werd de hoogste temperatuur in Brabant gemeten. In Eindhoven steeg het kwik tot 19,9 graden. Daarmee hebben we opnieuw een record te pakken, want het is de warmste februaridag in Brabant ooit.