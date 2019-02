Dat liet Edelenbos weten tijdens een gesprek waarbij ze aangaf dat het voor nu belangrijk is om niet de schuldige aan te gaan wijzen. “Ik ben er zeker voorstander van dat er gaat worden onderzocht wat er fout is gegaan”, zegt de interim-directeur. “Puur om ervan te leren. Maar ik concentreer me nu op de komende maanden. Voor nu moet alle focus naar de komende maanden, want een NAC draait om voetbal en moet in de eredivisie blijven.”

"We hebben de hoop dat we binnen nu en drie, vier weken een algemeen directeur kunnen presenteren", interim-directeur Nicole Edelenbos.

De situatie bij NAC is op dit moment natuurlijk ook niet rooskleurig. De ploeg van Mitchell van der Gaag is hekkensluiter in de eredivisie en verschillende mensen binnen de club hebben te kennen gegeven te stoppen. Tot overmaat van ramp hebben donderdagochtend tien middengrote sponsoren hun vertrouwen opgezegd in de club.

Edelenbos ziet het als een groot signaal van onrust. “Dit was niet geheel onverwachts. We nemen dit heel serieus en gaan in gesprek met de desbetreffende sponsoren. We hopen dat ze aangehaakt willen blijven. Dat is zeer belangrijk.” De interim-directeur geeft aan dat het sportieve gedeelte het belangrijkste blijft. “De sponsoren hebben er ook wat aan als we in de eredivisie blijven”, zegt ze daarover.

Nicole Edelenbos tijdens gesprek (foto: Ronald Sträter).

Bij Edelenbos zelf ligt vooral de taak om een algemeen- en technisch directeur te vinden. In de afgelopen maanden kwam NAC met twee kandidaten tot overeenstemming, maar privacy redenen van de kandidaten zorgden er uiteindelijk voor dat dat niet doorging. “Het plan was hier voor ik kwam dat er werd gezocht naar een algemeen directeur en daarna zou er worden gezocht naar een technisch directeur. Die sporen hebben we nu samengevoegd en daarmee besparen we een hoop tijd.”

Nieuwe algemeen directeur

Zelf heeft Edelenbos een contract tot 1 april, maar ze blijft ook tot na die datum als er nog geen opvolger gevonden is. “We hebben de hoop dat we binnen nu en drie, vier weken een algemeen directeur kunnen presenteren.” Maar wat er gaat gebeuren als de zoektocht toch opnieuw niet goed verloopt, moet Edelenbos een antwoord schuldig blijven.

"Ik ben er juist om het schip te sturen", interim-directeur Nicole Edelenbos.

Zinkend schip

Tijd om te treuren over de huidige situatie heeft Edelenbos niet. “We moeten er met z’n allen voor gaan. We moeten elkaar steunen in deze moeilijke tijd.” Termen als ‘NAC is een zinkend schip’, worden door veel supporters in de mond genomen, maar Edelenbos wil niet meegaan in die termen. “Het zou raar zijn als ik dat zou zeggen. Ik ben er juist om het schip te sturen. Ik hoop dat ik iets kan achterlaten waar NAC verder mee kan.”

Mitchell van der Gaag is daar ook belangrijk in. Hij hoeft niet te vrezen voor zijn baan. De trainer van NAC wordt de laatste weken steeds meer in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek bij de club, maar Edelenbos liet weten dat zij, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders achter de trainer staan.