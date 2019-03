Sporter van de maand februari: wereldkampioen Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is door Omroep Brabant uitgeroepen tot sporter van de maand februari. De veldrijder won dit seizoen alles wat er te winnen viel, maar pakte deze maand de belangrijkste prijs. In het Deense Bogense werd Van der Poel namelijk voor de tweede keer wereldkampioen. Dit jaar roept Omroep Brabant iedere maand een Brabantse sporter uit tot sporter van de maand.

Het was weer een superieur seizoen. Mathieu van der Poel verbaasde vriend en vijand met zijn 32 gewonnen crossen. Maar de belangrijkste en waarschijnlijk de mooiste was toch wel het WK in Bogense. Lang moest de 24-jarige veldrijder erop wachten, want in 2015 veroverde Van der Poel voor het laatst de wereldtitel.

Opgelucht en blij. Dat was de reactie van Van der Poel na die gewonnen rit. “Het werd ook wel weer eens tijd”, zei hij ook. En dat vertelde hij tegen de minister-president, Mark Rutte. “Leuk dat hij even belde.”

In de maand februari zette Van der Poel niet alleen met de wereldtitel de kroon op een fantastisch seizoen. Dat deed de veldrijder ook door door te gaan met winnen. Uiteindelijke wist Van der Poel in 34 wedstrijden 32 keer te winnen. Een ongekend percentage van de wereldkampioen.

Na het veldritseizoen gaat Van der Poel zich overigens richten op de weg. De 24-jarige Nederlands Kampioen op de weg richt zich vooral op de voorjaarsklassiekers.

Talent

Naast de sporter van de maand roept Omroep Brabant vanaf nu iedere maand het talent van de maand uit. Voor februari is dat Inge van der Heijden. De jonge veldrijdster werd tegen de verwachtingen in wereldkampioen bij de vrouwen tot 23 jaar. Ze durfde er vooraf niet van te dromen, maar het lukte haar toch. Na het winnen van de wereldtitel bij de beloften begin februari liet Van der Heijden zich nog een paar keer goed zien tussen de elite, met oa podiumplaats in Hulst.