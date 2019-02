Instrumentendokter maakt vlak voor carnaval overuren

De laatste dagen voor carnaval komen sommige muzikanten er pas achter dat hun instrument het niet meer doet. De kleppen van de saxofoon staan scheef of het ventiel van de trompet zit vast. "Er wordt tegenaan gestoten of er gaat een glas bier overheen, er kan van alles gebeuren in het feestgedruis", zegt Bert-Jan in zijn werkplaats.

Geheim van de instrumentendokter

"Het begint nu wel erg kort dag te worden om de problemen nog op te lossen, maar de laatste dagen komen er muzikanten met instrumenten die het echt niet meer doen. Die probeer ik toch te helpen zodat ze kunnen spelen met carnaval".

De blaaskapellen die de straat op gaan willen niet alleen dat hun instrument perfect speelt, maar het moet ook glimmen als een spiegel. "Ik experimenteer met machinaal poetsen en dat ziet er geweldig uit, maar hoe het precies werkt is het geheim van de instrumentendokter", zegt Bert-Jan met een glimlach.