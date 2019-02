Opnieuw wereldtitel voor baanrenner Harrie Lavreysen en zijn maten op de teamsprint: 'Krankzinnig'

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft met zijn collega’s op de teamsprint opnieuw WK-goud veroverd. De Nederlandse mannen versloegen in het Poolse Pruszkow in de finale Frankrijk. Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland snelden woensdagavond naar een toptijd van 41,923 seconden. Nog geen tiende van het wereldrecord.

Dat record staat sinds 2013 op naam van Duitsland. Het werd op hoogte gereden. “Krankzinnig”, noemde Lavreysen het optreden van de ploeg. “We hadden niet gedacht dat deze tijd op een laaglandbaan mogelijk was.”

Ook noemde hij het ‘mooi’ dat hij en zijn maten de regenboogtrui nog een jaar kunnen dragen. Vorig jaar behaalde de Nederlandse ploeg voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel op de teamsprint. Dit gebeurde in Apeldoorn. Ook werd de ploeg in Glasgow Europees kampioen.





Tijdens het Sportgala afgelopen jaar werden de baanwielrenners dan ook uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar. Toen al blikte Lavreysen vooruit op het uiteindelijke doel van de ploeg: de Olympische titel in 2020.

Lavreysen was met zijn maten in Polen drie keer veruit de snelste op de baan. In de kwalificaties bleven de Nederlanders met een tijd van 42,574 als enige onder de 43 seconden. In de tweede ronde tegen grootmacht op de baan Groot-Brittannië, ging het met 42,436 seconden nog wat sneller. In die race nam Matthijs Büchli de plaats in van Hoogland.