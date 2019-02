Waarom trekken de Zeeuwen hun portemonnee voor ons in Brabant?

Onze buren willen voor de toekomst de aanvoer van zoet water veilig stellen. En dat water komt voor het overgrote deel uit West-Brabant. De Zeeuwse eilanden Tholen en Sint Philipsland halen hun zoet water uit het Volkerak-Zoommeer. Maar de kwaliteit van dit water is in de loop van de jaren verslechterd. Zo zit er regelmatig blauwalg in.

Kraan weer open

Om de waterkwaliteit te verbeteren moet het Volkerak-Zoommeer daarom weer ‘zout’ worden. Maar daarmee wordt het ongeschikt als zoetwaterreservoir voor de Zeeuwse eilanden en een deel van West-Brabant. De oplossing? Zoet water halen uit het Hollands Diep. De ‘waterleiding’ hiervoor ligt er al jaren in de vorm van de Roode Vaart. Alleen zit de ‘kraan’ nog dicht in het centrum van Zevenbergen.

In 1970 werd de haven gedempt en sindsdien kan de Roode Vaart niet verder stromen. De Zeeuwen betalen daarom nu mee aan het project om de haven uit te graven. Dat doen ze overigens niet alleen. Ook de provincie Brabant, waterschap Brabantse Delta en het Rijk doen een flinke duit in het zakje.





Duurder

Het klusje kost nu in totaal 33,5 miljoen. Ruim 10 miljoen meer dan bij de start van het plan was voorzien. De uitvoering van de werkzaamheden blijken duurder uit te vallen. Bovendien moet er nog extra onderzoek worden gedaan naar eventuele explosieven in de bodem.

Het Rijk neemt met ruim 13 miljoen euro het grootste gedeelte van de kosten voor zijn rekening. Ook de provincie Brabant doet met 11 miljoen een flinke duit in het zakje. Het Waterschap Brabantse Delta draagt 3,8 miljoen bij. Voor de gemeente Moerdijk komen kosten uit op ruim 3 miljoen. De provincie Zeeland zit met 2,7 miljoen dus relatief voor een dubbeltje op de eerste rang.

Impressie van hoe de haven er in 2020 uit moet zien.

Start werkzaamheden

De gemeente Moerdijk neemt donderdagavond een besluit over de kosten voor het project. Provinciale Staten geven waarschijnlijk vrijdagavond groen licht. Het is de bedoeling dat in april de schop in de grond gaat in Zevenbergen. Op 31 december 2020 moet er weer water stromen door de stad en later ook naar Zeeland.