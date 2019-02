Buurt denkt dat drugshandel reden is van schietpartij Helmond: 'Mensen liepen daar in en uit'

“Ik had wel verwacht dat er een keer iets zou gebeuren bij die woning”. Buurtbewoners reageren niet geschokt na de schietpartij in de Zeppelinstraat in Helmond, donderdagochtend. Het viel ze op dat het een komen en gaan van mensen was. Ze vermoeden dat het iets met drugs te maken heeft.

Een buurman denkt dat er hennep in het huis wordt geknipt. Dit kaartte hij naar eigen zeggen ook aan bij de wijkagent. “Ik zei: ‘luister, wat ze binnen doen, moeten ze zelf weten. Maar ik kom eigenlijk voor het kind’. Dat jongetje van een jaar of 4 zit de hele dag in het donker. De hele dag zijn overal de gordijnen dicht. Voor, achter, beneden en boven.”

'Ik dacht aan een inval'

De man en andere buurtbewoners zien vaak mensen bij het huis. De bewoners, een man, vrouw en kindje, wonen er volgens hen ongeveer een half jaar. “Wildvreemden zagen zelfs dat er iets niet pluis is. Het was een komen en gaan van mensen. Ze liepen in en uit”, vertelt een vrouw. “Er moest een keer iets gebeuren bij die woning. Maar ik dacht meer aan een inval.”

Een overbuurvrouw werd wakker van de schietpartij donderdagochtend rond vier uur. “Het was patsboem. Een paar knallen achter elkaar.” Ook zij zag ‘continu’ auto’s af en aanrijden. “Die mensen bellen van tevoren en dan staat de deur bij aankomst al voor ze open”, laat de buurman weten. “Het was te verachten dat dit een keer zou gebeuren.”

LEES OOK: Dwars door voordeur geschoten: man geraakt in voeten, verdachte zwaargewond bij achtervolging

Het huis aan de Zeppelinstraat werd donderdag rond vier uur ’s ochtend beschoten. De daders schoten dwars door de deur, de bewoner werd geraakt in zijn voeten. “Ik vind het het ergst voor het kindje”, zegt een buurtbewoonster. “Hij zat van de week ook alleen in een brandgangetje te huilen.”

Reactie politie

De politie kan de vermoedens van de buurtbewoners niet bevestigen. “We zijn volop bezig met het onderzoek en wat de achtergrond is geweest. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over”, aldus een woordvoerder.