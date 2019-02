'Koning carnaval' Romario zet polonaise in op Schiphol: 'Hai Nederland, hier ben ik'

SCHIPHOL/EINDHOVEN -

‘Koning carnaval’ van Lampegat, Romario de Souza Faria, is in het land. Donderdag landde het icoon van PSV op Schiphol. Romario is door EnergieDirect, hoofdsponsor van PSV, uitgenodigd carnaval te komen vieren in Eindhoven. "Hai Nederland, hier ben ik", zei Romario donderdag na aankomst op Schiphol. Met in zijn handen een shirt van PSV.