Jan staat zaterdag met Romario op zijn praalwagen: 'Mijn vrouw is misschien nog wel blijer dan ik'

“Het is de beste die ze hebben gehad.” Met deze woorden typeert PSV- en voetbalfan Jan van Hoogstraten (68) uit Best oud-PSV’er Romario de Souza Faria. ‘Koning carnaval’ met wie hij zaterdag carnaval gaat vieren in Eindhoven. Samen met zijn vrouw Marianne staat Jan zaterdag namelijk op de praalwagen van het PSV-icoon in de optocht van Lampegat. "Mijn vrouw is misschien nog wel blijer dan ik. Zij had vroeger een foto van Romario boven haar bed hangen", vertelt Jan.

Jan zelf moet zaterdag een beetje voorzichtig doen, want sinds ruim zes weken heeft hij een nieuwe knie. “Maar zwaaien naar iedereen moet wel lukken”, vertelt hij. Een speciale vraag voor het PSV-icoon heeft hij nog niet bedacht. Maar ‘blij verrast’ was hij zeker toen hij woensdag het nieuws hoorde dat hij een van de gelukkige winnaars is van de actie van hoofdsponsor EnergieDirect van PSV.

De hoofdsponsor haalt de Braziliaan naar Eindhoven als ‘Koning carnaval’. En ze hebben ervoor gezorgd dat tien fans het feest der feesten samen met Romario mee kunnen vieren op zijn praalwagen.

Beetje gemeen

Als winnaar van de actie mag Jan iemand meenemen. En zijn keuze viel op zijn vrouw Marianne (62). “Maar dat heb ik haar niet meteen verteld. Ik heb in eerste instantie alleen gezegd dat ík had gewonnen. Maar zij is eigenlijk nog een grotere Romario-fan dan ik. Ze had vroeger een foto van hem boven haar bed hangen. Nu is ze dus misschien nog wel blijer dan ik.”

Het was dus eigenlijk een beetje gemeen van Jan om niet meteen tegen zijn vrouw te zeggen dat ook zij Romario zaterdag gaat ontmoeten. “Ach, een geintje”, zegt Jan hierover. Dat zijn vrouw een foto van de voetballer boven haar bed had hangen, vond hij destijds overigens geen probleem. “Ik ben niet snel jaloers.”

Mooiste herinnering

Jan heeft Romario verschillende keren zien spelen. Met als hoogtepunt de wedstrijd in Eindhoven voor de Europa Cup I tegen Steaua Boekarest in 1989. Hij had toen nog een seizoenkaart van PSV. En dus zat hij in het stadion. Dankzij drie treffers van de Braziliaan won PSV in Eindhoven uiteindelijk met 5-1. “En de laatste van die drie doelpunten was echt schitterend”, herinnert Jan zich.





Jan verwacht zeker dat dit de mooiste carnaval van zijn leven gaat worden. “Dit maak je maar één keer in je leven mee”, zegt hij. En ondanks dat hij met zijn knie wat rustig aan moet doen, gaat hij er met volle teugen van genieten. Samen met zíjn Marianne dus.