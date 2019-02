Romario komt 'liefde teruggeven' met carnaval: 'Ik mis Eindhoven'

SCHIPHOL/EINDHOVEN -

Romario de Souza Faria is terug in Nederland. Als Koning Carnaval dit keer. Donderdag landde het icoon van PSV op Schiphol en onze verslaggever ving hem op. Romario ziet zijn komst naar Eindhoven, waar hij carnaval gaat vieren, als de gelegenheid 'om liefde terug te geven' aan de stad en aan Nederland. "Ik was hier altijd heel welkom", zei hij na aankomst op Schiphol.