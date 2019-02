Smakelijk! Bij deze carnavalssnacks loopt het water je in de mond

Flügel roombroodje

De room in het bekende roombroodje is dit jaar tijdens carnaval niet geel, maar roze. Bakker Bart heeft de room speciaal voor carnaval gemaakt met het roodgekleurde shotje Flügel. Of je er dronken van wordt? “Misschien als je er heel erg veel van eet, maar niet al na één broodje”, zeggen ze bij de bakker in Drunen.

De roombroodjes hadden ze de voorgaande jaren gevuld met blauwe room, de kleur van Drunen met carnaval.





Butske bol

Geen Bossche bol, maar een Butske bol. Het ‘Butske’ is de mascotte van de Helmondse carnavalsvereniging De Keiebijters en tegelijkertijd ook hét carnavalsicoon van de stad. Het mannetje staat voor vrolijkheid en zorgeloosheid.

Een standbeeld staat er al, maar nu hebben ze ook een heerlijk cakeje. Ook deze zoete hap is gevuld met alcohol, namelijk met Bacardi Razz.





Boerenkoolmetworstvlaai

Natuurlijk mag de boerenkoolmetworstvlaai niet ontbreken. De naam zegt het al: de vlaai bestaat uit deeg, boerenkool, worst, bechamelsaus en geraspte oude kaas. Maandenlang werkten de bakkers van Van Doorn in Schijndel en groenteman Bart van Lent aan de snack.

Eerder zei Mark van Doorn: “Als je hier een punt van neemt, heb je een flinke bodem om al die biertjes weg te drinken.” Goed om te weten dus!

Dit is hem: de boerenkoolmetworstvlaai uit Brabant voor carnaval.





Oeteldonks brôôd

Rood, wit en geel: de Oeteldonkse kleuren, maar ook de kleuren van het brood dat in Den Bosch te verkrijgen is tijdens carnaval. Je zou denken dat rood brood een beetje gek smaakt, maar de rode kleur komt door het bieten- en maïspoeder. Daardoor smaakt het gewoon naar wit brood.

Het brood is te vinden in een aantal horecazaken en in de bakker in de Hinthamerstraat.

Bierworstenbrood

De worstenbroodjes vliegen met carnaval over de toonbank. Dennis Swaanen wilde voor carnaval wat extra smaak aanbrengen aan zijn worstenbrood. Daarom liggen er nu bierworstenbroodjes in zijn bakkerij in Hilvarenbeek.

“We vinden dat je met het broodje moet hinten naar het gebruiksmoment: de bite hebben we steviger en hartiger gemaakt. Je proeft het zoetje van de mouten en het bittertje van de hop. Er zit meer smaak aan, dus het is echt een worstenbroodje dat je eet tijdens de borrel, niet tijdens de koffie."

Het bierworstenbroodje is één van de carnavalssnacks.





De Kruiket

Het zijn niet alleen de mensen in Kruikenstad (Tilburg) die gekleed zijn in groen-oranje kleding, maar ook de Kruiket heeft een groen-oranje jasje aan. Het jasje van de Kruiket (een variant op de rundvleeskroket) is gemaakt van spinazie- en brood/paprikapaneermeel. Vorig jaar werd deze snack voor het eerst tijdens carnaval geserveerd, maar ook dit jaar gaan ze de frituur in.



Schrobbelèr Kuske

Een lekker ‘Kuske’ met Schrobbelèr. Bij Zoete Moed in Tilburg kun je dat Kuske krijgen. Het drankje uit Tilburg is verwerkt in een chocoladebrownie.



Katercake

En dan is de leuke carnavalsavond voorbij en word je wakker met misschien wel een kater. Een snack kan daar soms wel eens tegen helpen.

Daarom heeft Betty van den Oetelaar de Katercake bedacht. Alle ingrediënten die goed zijn voor de kater, zitten erin: eieren, wit brood, kaas, bacon en knakworsten. Benieuwd naar het recept? Maak hem zelf!