Steeds meer Songfestivalconcurrenten van Duncan Laurence bekend: SM-act getipt voor overwinning

In Nederland moeten we nog even wachten. Donderdag maakt Tilburger en oud-student van de Rockacademie Duncan Laurence zijn inzending voor het Eurovisiesongfestival bekend. Maar steeds meer landen om ons heen gooien hun troeven op tafel. Het palet is zeer divers. Het gaat van vriendelijke zangers en zangeressen tot een uitgesproken SM-act uit IJsland. Maak kennis met de opvallendste nieuwe concurrenten.

België stuurt net als Nederland een jonge zanger die zijn eerste bekendheid kreeg via The Voice. Eliot zingt 'Wake up'. Hoe het live gaat klinken en eruit gaat zien, weten we nog niet. Maar de clip is veelbelovend. Het is een eigentijds, uptempo nummer waarvan de gokkers best wat van verwachten: België staat elfde in de polls.

Ook Litouwen stuurt een zanger. Jurijus is een aardige verschijning. Hij zingt 'Run with the lions'. Een lied waar je weinig op tegen kunt hebben. Hij brengt het goed, zingt met een hoge kopstem: 'Let your feelings out'. Maar het valt niet echt op en het pakt niet.

Hongarije stuurt eigenzinnige inzendingen naar het songfestival en 'Az én apám' is daar geen uitzondering op. Zanger Joci Pápai is een oude bekende. In 2017 deed hij ook mee, toen werd hij achtste. Zijn nieuwe lied 'Az én apám' is een poëtische ode aan zijn vader. Dit lied is een pareltje.

Duitsland had na jarenlange scores in de onderste regionen vorig jaar eindelijk weer eens een hit te pakken op het songfestival. Michael Schultes 'You let me walk alone' werd vierde en je hoort het nog regelmatig op de Nederlandse radio. Ook dit jaar gaat vast goed uitpakken voor de Oosterburen. De stemmen van S!sters (geen zussen overigens) passen prachtig bij elkaar en ze zingen een sterk lied: 'Sister'.



Het is een langgekoesterde wens van de Nederlandse delegatie eens met een dance act te komen op het songfestival. We hebben immers zo veel grote namen: Hardwell, Tiësto, Armin van Buuren, Martin Garrix. Finland is het dit jaar gelukt Darude te strikken. Hij maakte 'Look Away'. Maar heeft dit de kracht van wereldhit 'Sandstorm'? De gokkers vinden van niet. Sinds het lied bekend is, is Darude in een vrije val geraakt bij de bookmakers. Toen wij voor het laatst keken, stond hij 23ste.

De inzending van IJsland verandert het songfestivalpodium in een SM-club. Hatari zingt 'Hatrið mun sigra'. "Haat zal zegevieren, de vreugde eindigt, liefde sterft, Europa stort in." Zo maar een paar regels uit het lied. Een act waar je iets van moet vinden, zeer uitgesproken. Sommige songfestivalliefhebbers tippen het nummer voor de eindoverwinning.

Donderdag wordt dus bekend met welk lied Duncan Laurence ons land zal vertegenwoordigen. Songfestivalkenners verwachten er veel van. Dat komt natuurlijk ook omdat ons land het de laatste jaren goed doet. Nederland staat, puur op basis van de verwachtingen, nu zesde in de polls.