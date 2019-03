Cocaïne verstopt tussen bananen in Zevenbergen: tot zes jaar cel opgelegd

Een groep mannen die ruim 1100 kilo coke naar Zevenbergen smokkelde draait de cel in. De mannen krijgen tussen de twee en zes jaar celstraf. De zaak geeft inzicht in hoe criminelen grote partijen drugs binnen halen onder een dekmantel van legale bedrijven.

Terug naar vrijdag 12 januari 2018. De Antwerpse douane controleert een zeecontainer met bananen uit Colombia. Douaniers ontdekken dat er ook wat anders bij zit: 1040 kilo cocaïne. De waarde? Zeker 40 miljoen euro. De container is geadresseerd aan ene Marijn K. (39) uit Barendrecht.

Agenten halen zoals gebruikelijk alles uit de container en stoppen een potje met 10 gram coke terug, als bewijs. En ook verborgen camera's en microfoons. Dat is gebruikelijk bij zulke zaken.

Politie ziet alles

Na vier dagen geven ze de container vrij, samen met nog een tweede bananencontainer, zonder drugs. Remy K. uit Numansdorp en chauffeur Bülent A. uit Breda komen ze halen. Zonder het te weten worden ze gevolgd door politie in burger en een arrestatieteam.

Het spul moet uiteindelijk naar een fruitimporteur in Barendrecht die het nog graag diezelfde dag wil hebben. De importeur had de bananen al doorverkocht en zit met smart te wachten. Maar de smokkelaars hebben andere plannen: eerst de coke eruit halen.

Smoesjes

Dat is ook 'de reden dat het transport omgeven werd door een dikke nevel van zelfgecreëerde misverstanden, vertragingsfactoren en een geënsceneerde noodgedwongen tussenstop'. Zo omschrijft het Openbaar Ministerie de vage situatie die dan ineens met opzet ontstaat. De mannen bellen de fruitimporteur met smoezen: dat het druk was en slecht weer en dat ze het niet halen. 'Morgen' beloven ze.

Die middag is er nog wél genoeg tijd om de bananen van Antwerpen naar Barendrecht te brengen. Maar Remy K. en Bülent A. doen nog ontspannen een kopje koffie langs de snelweg en nemen een andere route, naar Zevenbergen. Naar bedrijventerrein Zwanengat waar Remy K. een loods huurde.

'Scheisse!'

Het tweetal stopt daar. Agenten zien nog iemand komen: Manouel P.K. (35) uit Schiedam, in een bestelbus. Voor het overladen van de drugs, denkt de politie. Het drietal parkeert daarna één van de twee bananencontainers binnen in de loods en doet het rolluik dicht. De andere container, zonder de drugs, blijft vreemd genoeg buiten staan.

Daarna openen ze de containerdeuren, klimmen er in en zoeken gericht naar iets. Maar: ze vinden geen coke. Manouel P.K. ziet wel het potje met poeder. Via de verstopte microfoontjes horen de agenten Manouel verbaasd reageren."Chips, scheisse! (..) Why is that?"

Zwijgen

De verbazing duurt maar kort. De politie geeft het signaal om in te grijpen. Agenten stormen naar binnen en slaat de drie mannen in de boeien. Marijn K. wordt niet lang daarna ook gearresteerd.

In het onderzoek dat volgt zwijgen de mannen, ze wijzen naar elkaar of ze komen met vage verklaringen over wat ze aan het doen waren.

Straffen

De rechtbank in Rotterdam oordeelde donderdag over het viertal en vindt dat de man in Barendrecht 'leidinggevende' was en de zwaarste straf verdiende: zes jaar. Dat was ook de eis. De mannen die in de container klommen, Bülent A. en Manouel P.K. kregen ieder vier jaar. Er was zes geëist. De huurder van de loods in Zevenbergen - Remy K. - kreeg de laagste straf: twee jaar. Tegen hem was vier jaar geëist.

De veroordeelde mannen waren nog nooit met de politie in aanraking geweest voor drugsmisdrijven. Politie en OM zijn ervan overtuigd dat er meer mensen bij betrokken waren, maar heeft die niet kunnen opsporen.