Oud-wethouder Tielemans moet zijn administratie aan de gemeente Helmond laten zien

Oud-wethouder Peter Tielemans moet zijn bankgegevens prijsgeven aan de gemeente Helmond. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht donderdag besloten, dit is het hoogste orgaan van het bestuursrecht. Het is nog onduidelijk over welke periode de oud-wethouder zijn bankafschriften moet laten zien.

De gemeente Helmond denkt dat Tielemans tussen 2007 en 2010 twee ton heeft verdient terwijl hij wachtgeld ontving. Dit is illegaal. Vorig jaar zette de gemeente zijn wachtgeld stop toen hij weigerde inzage in zijn boekhouding te geven. De rechtbank floot de gemeente gemeente terug omdat er onvoldoende bewijs was voor de verdenking van fraude.

Het is nu de vraag of de bankgegevens van de oud-wethouder bewijzen dat er illegaal bijverdiend is. Dat komt omdat de periode nog onduidelijk is die mag worden ingezien. Bovendien is het nog steeds de vraag of de wethouder flink heeft bijverdiend en of dat blijkt uit zijn gegevens.

Binnen nu en twee weken komt de Centrale Raad met meer details over haar beslissing. Deze zaak staat los van de strafzaak waar Tielemans later dit jaar voor de rechter moet verschijnen. Justitie verdenkt hem onder meer van witwassen en afpersing.