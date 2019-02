Feestbeest Johan Vlemmix geveld door de griep: 'Het wordt een zware carnaval'

Johan Vlemmix is dit jaar Prins Carnaval van Rommelgat.

Een dag voor de start van carnaval ligt de grootste feestneus van Brabant met griep op bed. Het zit Johan Vlemmix dus niet mee, maar het mooiste feest van het jaar missen is geen optie. Zeker niet omdat hij Prins Carnaval van Rommelgat (Veldhoven) is.

Een snotterige Vlemmix vertelde donderdag dat hij niet had verwacht dat hij vlak voor carnaval ziek zou worden. "Ik ben vandaag nog in bed blijven liggen, om uit te zieken. Carnaval is natuurlijk heel erg belangrijk. Zeker als Prins Carnaval, dan kan je niet verstek laten gaan."

Het onfortuinlijke feestbeest geeft toe het griepje onderschat te hebben. "Het valt niet mee, dat kan ik je wel vertellen."

Mondkapje

De komende dagen moet Vlemmix als Prins Carnaval toch de hort op, maar hij heeft maatregelen getroffen. "Ik heb nu een mondkapje opgedaan. Ik ben de Prins met het mondkapje, zo herkent iedereen mij zeker."

Donderdagavond beginnen de eerste activiteiten voor de Prins. "Ik ben er gewoon bij, maar het zal een zware carnaval worden."