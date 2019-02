Gemeenteraad Moerdijk geeft akkoord voor verfraaide haven in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk gaat akkoord met het plan voor het verfraaien en het uitgraven van de haven in Zevenbergen. Het is de bedoeling dat in april de schop in de grond gaat. Verschillende overheidsorganen (waaronder de provincie Zeeland) betalen mee aan de 'nieuwe' haven.

Als alles volgens plan verloopt moet op 31 december 2020 weer water stromen door de stad, en later ook naar Zeeland. Maar dan moet nog wel eerst de provincie akkoord gaan, iets wat vrijdagavond vermoedelijk gaat gebeuren. Het gemeentebestuur is al lang enthousiast over het plan, maar enkele partijen in de gemeente, waaronder de SP, wil liever 'groen' dan water in de stad.

Het voorstel werd donderdagavond door de gemeenteraad toch aangenomen: zestien stemmen vóór, negen stemmen tegen.

Verschillende partijen betalen mee

De bouw moet 33,5 miljoen euro kosten. Aanvankelijk lag dat bedrag ongeveer tien miljoen euro lager, maar door de jaren bleken de kosten duurder uit te vallen. Verschillende partijen betalen mee. Het Rijk neemt met ruim 13 miljoen euro het grootste gedeelte van de kosten voor zijn rekening. Ook de provincie Brabant doet met 11 miljoen een flinke duit in het zakje.

Het Waterschap Brabantse Delta draagt 3,8 miljoen bij. Voor de gemeente Moerdijk komen kosten uit op ruim 3 miljoen. De provincie Zeeland zit met 2,7 miljoen dus relatief voor een dubbeltje op de eerste rang.