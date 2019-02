Stunt Willem II met plaats in bekerfinale? Volg hier LIVE de halve finale tegen AZ

Veertien jaar na de laatste bekerfinale kan Willem II weer de eindstrijd van het Nederlandse bekertoernooi halen. In de halve finale speelt het donderdagavond tegen AZ, de ploeg die afgelopen zondag nog verslagen werd in Tilburg. Tussenstand: 0-0.

Waar Willem II zondag uit de startblokken schoot, is het nu in de eerste minuten aftasten wat de thuisploeg doet. Net als tegenstander AZ. Het is in de openingsfase schaken op een grasmat, met veel kabaal vanaf de tribunes. Alex Isak probeert het na zo'n negen minuten van afstand, het schot van de jonge spits mist echter overtuiging en richting. AZ-goalie Marco Bizot kijkt de bal naast.

In de tegenaanval voorkomt Freek Heerkens met een goede sliding een gevaarlijke situatie voor het doel van Willem II.

Vrousai ontbreekt

Trainer Adrie Koster moet het tegen de Alkmaarse club doen zonder Marios Vrousai. De Griek kwam afgelopen winter van Olympiakos naar Willem II en heeft vanaf het begin indruk gemaakt. Ook in de wedstrijd tegen AZ was hij afgelopen weekend belangrijk, de buitenspeler maakte de openingstreffer en was vaak dreigend. Aras Özbiliz vervangt Vrousai in de basis. Verder kiest Koster voor dezelfde namen in de basisploeg.

Veertien jaar

Vorig seizoen speelde Willem II ook de halve finale van de KNVB Beker, toen ging het op bezoek bij Feyenoord. In De Kuip werd er met 3-0 verloren. Veertien jaar geleden, in 2005, speelden de Tricolores voor het laatst een bekerfinale, in de halve finale werd toen in Tilburg met 1-0 gewonnen van Ajax, de finale werd uiteindelijk met 4-0 verloren van PSV.

Steun

Aan de fans van Willem II zal het in ieder geval niet liggen mocht Willem II onverhoopt de finale niet halen. Ruim voor de aftrap kwamen supporters van de Tilburgse club bij elkaar, met veel vuurwerk en gezang kreeg de spelersbus begeleiding op de Heuvel.