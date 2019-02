Halve finale van 2005 kan voorbeeld zijn voor Willem II: 'Explosie van vreugde vanuit het publiek'

Nuelson Wau moet even diep in zijn geheugen graven om de details van de wedstrijd tegen Ajax weer op te kunnen lepelen. "Het is echt alweer lang geleden. Er heerste wel veel spanning bij ons, we wilden echt heel graag een goed resultaat neerzetten."

Raymond Victoria weet nog goed dat Willem II die wedstrijd niet de verdiende winnaar was. "Ik denk dat vijf ballen van de lijn werden gehaald en Oscar Moens hield er ook nog een paar goed uit. Het was bij hen juist net niet, terwijl Tom Caluwé hem bij ons wel binnen tikte." Wau vult aan. "Je speelt ieder jaar wel één of twee wedstrijden die je onverdiend wint. Dat is gewoon zo in het voetbal."

Waar bijna iedereen het eens is wat betreft de betere ploeg die wedstrijd, kan Martijn Reuser zich niet meer herinneren dat Ajax echt veel beter was toen. "Het was voor mij een speciale wedstrijd, omdat ik in het verleden bij Ajax had gespeeld. Maar dat ze toen veel beter waren... Weet je wat het is. Atlético Madrid heeft ook niet altijd het beste van het spel, maar op basis van mentaliteit winnen ze wel wedstrijden. Wij hadden die avond de Atlético-mentaliteit."

Elektriciteit in Tilburg

In aanloop naar de halve finale werd al wel duidelijk dat het voor de fans een belangrijke wedstrijd was, maar bij Reuser kwam het belang pas echt binnen op de wedstrijddag. "Toen ik het stadion binnen kwam lopen en begon aan de warming-up, voelde je een bepaalde elektriciteit. Dan voel je al dat het een mooie avond kan worden."

"Toen ik het stadion binnen kwam lopen en begon aan de warming-up, voelde je al een bepaalde elektriciteit" - Martijn Reuser had voor de wedstrijd al het gevoel dat het een mooie avond kon worden

Volgens Wau was dat ook het grote voordeel van Willem II, dat het thuis speelde. "Ja, absoluut. Speel je zo'n wedstrijd in Amsterdam of bijvoorbeeld uit bij PSV of Feyenoord, dan is er een ander gevoel. Je weet dat je thuis meer kans maakt."

Ontlading

In de ploeg van 2005 zaten ervaren jongens die wisten dat het wel eens de laatste kans op een prijs zou kunnen zijn. Het besef was aanwezig, de motivatie en drive ook. Dat het dan ook nog lukte om de finale te halen was helemaal mooi. "Er was een explosie van vreugde vanuit het publiek", zegt Victoria. "Dat weet ik nog goed. Het was echt een gekkenhuis. En er waren veel spelers die niet alle kleren meer aan hadden toen ze naar binnen gingen, haha. Het was een mooie belevenis."

Reuser kan dat laatste alleen maar beamen. "Het was het gevoel alsof de finale al was gespeeld. Het is tot in de late uurtjes gevierd. Eerst boven in het stadion, later ben ik ook nog de binnenstad in geweest. De elektriciteit die ik voor de wedstrijd al voelde, was er ook na de wedstrijd nog. Het was heel gezellig."

Martijn Reuser in duel met Hedwiges Maduro van Ajax (foto: VI Images).

'Ik gun het Tilburg'

Donderdag wacht voor Willem II een nieuwe kans om de finale te halen. Maar de drie oud-spelers denken allemaal dat het een enorm lastige klus gaat worden. "AZ zal messcherp zijn na de wedstrijd van zondag", zegt voormalig verdediger Wau. "Ze willen zich revancheren. Het gaat echt een lastig verhaal worden."

De voormalig voetballer is nu personal trainer in Tilburg. Hoewel hij er niet op rekent, hoopt hij wel op winst voor Willem II. "Ik zou het wel mooi vinden. Ik ben training aan het geven, maar ik zet de tv aan en het geluid hard. Het voordeel is wel dat de wedstrijd weer in Tilburg is, een thuiswedstrijd. Dus, why not?"

Victoria bereikte de finale met Willem II en werd een keer tweede, maar pakte nooit een echte prijs. "Ik hoop dan ook dat ze beseffen dat ze een unieke prestatie neer kunnen zetten. Hoe dichtbij ze nu zijn. Als je van AZ wint dan komt er echt iets los in Tilburg. Dan ga je met veel fans naar Rotterdam, naar De Kuip. Dat is iets unieks. Ik hoop ook echt dat Willem II het haalt. Ik gun het Tilburg."

