Verlenging in Tilburg, lukt het Willem II om de bekerfinale te bereiken? [LIVE]

Veertien jaar na de laatste bekerfinale kan Willem II weer de eindstrijd van het Nederlandse bekertoernooi halen. In de halve finale speelt het donderdagavond tegen AZ, de ploeg die afgelopen zondag nog verslagen werd in Tilburg. Tussenstand: 1-1.

96' In de verlenging is Willem II de bovenliggende partij. Het leverde tot nu toe één kans op. AZ nog amper van de eigen helft af geweest.

91' Daar was bijna de voorsprong voor Willem II. Vangelis Pavlidis neemt goed aan, draait zich goed vrij en schiet vervolgens net voorlangs.

EINDE REGULIERE SPEELTIJD: Willem II heeft zich goed herpakt. Na de tweede helft staat het 1-1. Het is dus nog niet voorbij in Tilburg. Er volgt een verlenging van twee keer vijftien minuten.

90' Teun Koopmeiners probeert het met een schot van afstand. Timon Wellenreuther staat op de goede plek en laat zich niet verrassen.

83' Oussama Idrissi probeert het van afstand, simpele vangbal voor Timon Wellenreuther.

80' Spanning in Tilburg. Nog tien minuten op de klok, in de stromende regen. Komt er nog een winnaar in reguliere speeltijd?

74' Diego Palacios probeert het met een schot van afstand. Zijn poging, van zo'n twintig meter, is geen probleem voor Marco Bizot.

73' Vrije trap op een gevaarlijke plek, net buiten de zestien. Teun Koopmeiners schiet, tot opluchting van bijna iedereen in Tilburg, over.

70' De spelers van Willem II weten wat ze moeten doen, spelen met passie en strijd. Alex Isak gaat voorop, hij zet door op de zij- en achterlijn en houdt er een corner aan over, het publiek gaat daardoor flink tekeer.

64' DOELPUNT WILLEM II! De thuisploeg speelt de tweede helft een stuk beter dan de eerste. En dat levert een doelpunt op. Alex Isak duikt vrij voor doelman Marco Bizot op, een beetje schuin van de goal. Hij twijfelt niet en schiet de bal over de grond in het doel: 1-1.

63' Adrie Koster ontploft langs de lijn. Scheidsrechter Jochem Kamphuis geeft Adam Maher een vrije trap, terwijl er weinig aan de hand was.

61' Balverlies van Daniel Crowley levert AZ een goede mogelijkheid op. Ricarco van Rhijn snelt richting goal, meerdere ploeggenoten volgen hem. De verdediger kiest voor een onbegrijpelijk boogballetje, recht in de handen van Timon Wellenreuther. De gevaarlijke counter levert zo, gelukkig voor Willem II, niets op voor AZ.

60' Mats Seuntjens gaat op de bon. Hij krijgt geel nadat hij een flinke beuk uitdeelde aan Daniel Crowley, die het niet veel eerder ook aan de stok had met Adam Maher.

55' De supporters van Willem II gaan weer massaal achter de ploeg staan. Terwijl Adrie Koster samen met assistent Gery Vink druk gebarend langs de lijn van het veld staan, zingen de fans de ploeg toe.

49' Willem II is goed uit de kleedkamer gekomen. De ploeg oogt gretig, zoals het zondag begon aan de wedstrijd. Het levert na vier minuten een kans op voor Alex Isak, het schot van de Zweed wordt gekraakt.

47' Marco Bizot heeft wat moeite met een ongevaarlijke voorzet van Diego Palacios. Hij laat de bal een keer stuiteren, maar heeft hem voor iemand in de buurt kan komen weer te pakken.

46' Adrie Koster voert een eerste wijziging door in zijn opstelling. Aras Özbiliz is in de kleedkamer achtergebleven, Vangelis Pavlidis is zijn vervanger.

RUST: Willem II gaat de kleedkamer in met een 0-1 achterstand. De Tilburgse ploeg heeft het lastig tegen AZ, dat overigens ook nog niet veel kansen heeft gehad. Na de openingstreffer van Calvin Stengs probeerde de thuisploeg het wel af en toe, maar echt dreigend wist het niet te worden. Een groot verschil met afgelopen zondag, toen de ploeg van trainer Adrie Koster in de eerste helft een flink aantal kansen kreeg.

40' Mats Seuntjens probeert het van afstand. De Bredase aanvaller haalt hard uit, maar doelman Timon Wellenreuther vangt de bal zonder moeite.

33' Na een mindere fase is Willem II nu nadrukkelijk aan het drukken richting het doel van AZ. Kansen levert het nog niet op, omdat de ploeg van trainer Adrie Koster slordig is in de passing.

29' Blessure bij Diego Palacios. De linksback, net terug van een toernooi met de beloftenploeg van Ecuador, blijft liggen na een stevige tackle. Na een korte blessurebehandeling kan Palacios verder.

28' Willem II is het even kwijt na de tegentreffer. De ploeg komt niet meer van eigen helft af en is even slordig in balbezit. Freek Heerkens laat een bal zomaar onder zijn voet door schieten. Het levert AZ geen echte kansen op.

23' DOELPUNT! AZ komt op voorsprong in Tilburg. Calvin Stengs haalt fraai uit, Timon Wellenreuther heeft geen antwoord op het schot van de buitenspeler.

18' Gevaarlijke voorzet van Renato Tapia. De international van Peru geeft laag en hard voor, maar er is geen Willem II-speler die zijn voet tegen de bal kan zetten.

15' Prima sfeer in het stadion in Tilburg. De fans zingen bijna continue, in de hoop de thuisploeg richting de finale te helpen.

9' In de tegenaanval is AZ gevaarlijk. Freek Heerkens voorkomt echt gevaar, de rechtsback is naar het centrum getrokken en met een sliding ontfutselt hij Oussama Idrissi de bal.

8' Eerste schot van Willem II. Alex Isak probeert het van afstand, maar zijn poging mist overtuiging en richting. AZ-goalie Marco Bizot kijkt de bal naast.

5' Waar Willem II zondag uit de startblokken schoot, is het nu in de eerste minuten aftasten wat de thuisploeg doet. Net als tegenstander AZ. Het is in de openingsfase schaken op een grasmat, met veel kabaal vanaf de tribunes.

Vrousai ontbreekt

Trainer Adrie Koster moet het tegen de Alkmaarse club doen zonder Marios Vrousai. De Griek kwam afgelopen winter van Olympiakos naar Willem II en heeft vanaf het begin indruk gemaakt. Ook in de wedstrijd tegen AZ was hij afgelopen weekend belangrijk, de buitenspeler maakte de openingstreffer en was vaak dreigend. Aras Özbiliz vervangt Vrousai in de basis. Verder kiest Koster voor dezelfde namen in de basisploeg.

LEES OOK: Willem II-fans maken er een feestje van op De Heuvel [VIDEO]

Veertien jaar

Vorig seizoen speelde Willem II ook de halve finale van de KNVB Beker, toen ging het op bezoek bij Feyenoord. In De Kuip werd er met 3-0 verloren. Veertien jaar geleden, in 2005, speelden de Tricolores voor het laatst een bekerfinale, in de halve finale werd toen in Tilburg met 1-0 gewonnen van Ajax, de finale werd uiteindelijk met 4-0 verloren van PSV.

LEES OOK: Halve finale van 2005 kan voorbeeld zijn voor Willem II: 'Explosie van vreugde vanuit het publiek'

Steun

Aan de fans van Willem II zal het in ieder geval niet liggen mocht Willem II onverhoopt de finale niet halen. Ruim voor de aftrap kwamen supporters van de Tilburgse club bij elkaar, met veel vuurwerk en gezang kreeg de spelersbus begeleiding op de Heuvel.