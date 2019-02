Willem II-fans maken er een feestje van op de Heuvel [VIDEO'S]

Sfeer in de Tilburgse binnenstad. (foto: Omroep Brabant)

Sfeer in de Tilburgse binnenstad. (foto: Omroep Brabant)

Willem II speelt vanavond in Tilburg tegen AZ met als inzet een plek in de finale van het bekertoernooi. De fans van de Tilburgse club leven enorm naar de bekerkraker toe.

Op de Heuvel, hartje Tilburg dus, werden de spelers donderdag aan het begin van de avond op een fraaie vuurwerkshow getrakteerd. De supporters van de club hopen daarmee de voetballers een extra steuntje in de rug te geven voor de wedstrijd.

Er waren honderden Willem II'ers in de stad om de spelers toe te juichen. Nadat de bus was gepasseerd, gingen de fans in colonne lopend naar het stadion.

De wedstrijd in Tilburg start om 20.45 uur en is LIVE te volgen via onze site/app.