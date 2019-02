Groot feest in Tilburg: Willem II haalt bekerfinale

Timon Wellenreuther is de held van Tilburg. (foto: Omroep Brabant)

Willem II heeft donderdagavond de bekerfinale gehaald. In eigen stadion werd van AZ na het nemen van strafschoppen verslagen. Na 120 minuten stond de stand 1-1 op het scorebord. Voor het eerst sinds 2005 staan de Tilburgers in de eindstrijd.

In de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs. Toch kwam AZ na 23 minuten op voorsprong. Calvin Stengs haalde fraai uit, Timon Wellenreuther had geen antwoord op het schot van de buitenspeler. De eerste kans van de bezoekers leverde gelijk een doelpunt op.

De thuisploeg speelde de tweede helft een stuk beter dan de eerste. En dat leverde een doelpunt op. Alex Isak dook vrij voor doelman Marco Bizot op, een beetje schuin van de goal. Hij twijfelde niet en schoot de bal over de grond in het doel: 1-1. Deze stand stond na 90 minuten nog steeds op het scorebord. Dat betekende verlengen. In die verlenging werd niet gescoord, ondanks enkele goede mogelijkheden voor de thuisploeg. Strafschoppen moesten daardoor de beslissing brengen. Dat liep voor Willem II dus geweldig af.

