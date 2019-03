Geluidsoverlast en zorgen om luchtvervuiling rondom Eindhoven Airport nemen toe

Uit een enquête blijkt dat vijftien procent van de bewoners uit tien gemeenten geluidsoverlast ervaart van het vliegveld. Van de bewoners die dichtbij het vliegveld wonen, klaagt 46 procent over het lawaai. Een kwart van deze bewoners ligt vroeg in de ochtend en laat in de avond ook regelmatig wakker van de herrie.

Gezondheid

Een groot deel van de bewoners die in de buurt van het vliegveld woont, maakt zich ook zorgen om hun gezondheid als gevolg van het geluid en de luchtvervuiling.









LEES OOK: 15.000 klachten over vliegverkeer Eindhoven Airport in drie maanden

Eindhoven Airport bereikt in 2020 het maximaal toegestane aantal vluchten. Voor eind van 2019 moet een beslissing worden genomen over de toekomst van de luchthaven.









LEES OOK: Manifest gepresenteerd tegen overlast Eindhoven Airport: ‘Ik zit hier voor mijn kleinkinderen'

De resultaten van het GGD-onderzoek zijn nog voorlopig, zeggen de onderzoekers. Ze worden meegenomen in het advies dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel aan het maken is over de toekomst van Eindhoven Airport na 2020.

Donderdagavond kwamen zo'n 250 omwonenden, raadsleden, statenleden en ambtenaren van omliggende gemeenten naar het Evoluon om mee te praten over het advies. Onder hen ook Veldhovenaren Wim Peters en Peter Cattenstart. "Ik hoef de wekker niet te zetten," zegt Peters. "De vliegtuigen maken me vanzelf wel wakker."



Ook in de avond hebben mensen last. "Eigenlijk kun je pas na 11 uur rustig gaan slapen", zegt Cattenstart. Toch hebben ze vertrouwen in het advies van Van Geel. "Je moet als burger gewoon meepraten en deze kans aangrijpen," zegt Cattenstart.









Oud-staatsecretaris Pieter van Geel gaat over acht weken de minister voorzien van een advies over de toekomst van Eindhoven Airport. Hij heeft er vertrouwen in dat de mening van de regio en de toenemende overlast zwaar zullen wegen bij de minister. Maar het advies is niet bindend.