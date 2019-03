Gekkenhuis in Tilburg gaf Willem II extra zetje richting finale: 'Verdorie, waar doen we het voor?'

Hoop was er zeker, maar de verwachting was er eigenlijk niet. Willem II stond in de halve finale tegenover AZ, zeker na de 2-0 overwinning van zondag werd er gevreesd voor een messcherpe tegenstander. Maar mede dankzij de fans van Willem II staat de Tilburgse club op 5 mei in de finale van de KNVB Beker.

Het ritje over de Heuvelring maakte het nodige los bij spelers en staf in de bus. "Je gaat eerst in een hotel, dan weet je dat je een halve finale gaat spelen. Toch benader je het alsof het een gewone wedstrijd is. Dat moet ook als speler, anders ga je je teveel opfokken en gaat het misschien verlammend werken. Maar als je dan die supporters ziet, dan triggert dat toch."

Peters kreeg het gevoel dat hij met zijn ploeggenoten iets unieks neer kon gaan zetten. "Dat is ook het enige wat we daarna nog hebben gezegd: we kunnen geschiedenis schrijven. We kunnen iets unieks doen voor de club. Dat is gelukt."

'Verdorie, waar doen we het voor?'

"Dit is natuurlijk geweldig voor de spelers, staf, iedereen. Hier speel je voetbal voor", zei Koster, die voor het eerst sinds 1992 als trainer naar een bekerfinale gaat, kort na de overwinning. De oefenmeester stond met een twinkeling in de ogen in de mixed zone, terwijl de ene na de andere speler schreeuwend voorbij kwam. In stilte genoot de oefenmeester.

Dat deed hij eerder op de dag ook al, toen de spelersbus stapvoets door een menigte Willem II-fans reed. "Dat is mooi, voor de supporters. We hadden het afgesproken en zijn er langs gereden. Voor spelers was dat ook een moment: verdorie, waar doen we het voor? Ook voor de supporters. Mooi dat het dan lukt. Ze hebben massaal achter ons gestaan. Fantastisch."

Isak geniet van twaalfde man

Alex Isak heeft als speler van Borussia Dortmund met 'Der Gelbe Wand' ervaring met fanatieke supportersgroepen, toch was de Zweed ook onder de indruk van de steun in Tilburg. "Het was echt 'crazy'. Ik had dit niet verwacht."

"We kregen een warm welkom. Toen de wedstrijd begon was er dezelfde sfeer. Dat heeft veel geholpen, het heeft ook effect gehad op de tegenstander. Bij Dortmund hebben we wel dezelfde sfeer gehad, maar iedere keer is het weer mooi. Dit is een echte twaalfde man", aldus de maker van de 1-1.