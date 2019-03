Willem II-fans dolblij met finaleplek: 'Nu gaan we Ajax pakken'

"Het was een topavond. Hier ga ik echt goed van van genieten", zegt een Tilburgse supporter meteen na afloop van de wedstrijd tegen AZ. Dat duel werd pas beslist na het nemen van strafschoppen. Voor Willem II wacht nu Ajax in de finale. "We gaan Ajax pakken. 2-1 voor Willem II", klinkt het optimistisch. Zijn zoontje is ook hartstikke blij met de finaleplek van zijn club. "Het was heel spannend. Ik moest bijna in mijn broek plassen."

Een andere Willem II-fan straalt van oor tot oor. "Het was een mooie wedstrijd. Dat we in de finale staan is gewoon genieten. De tweede helft was formidabel. Ik ben echt superblij. Het was zo spannend. We gaan het zien tegen Ajax. Dat is zorg voor later. Ik ga nu lekker feesten."

Willem II won van AZ dus pas na het nemen van strafschoppen. Niet echt goed voor je hart dus. Al denkt onderstaande fan daar net even iets anders over.