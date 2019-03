Michael van Gerwen onderuit in Premier League: James Wade te sterk

Michael van Gerwen verloor donderdag in Exeter van The Machine, James Wade. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Michael van Gerwen heeft voor het eerst dit seizoen een partij verloren in de Premier League. James Wade versloeg de darter uit Vlijmen donderdagavond in Exeter met 7-3. Het was voor het eerst sinds november dat de nummer één van de wereld een wedstrijd die op tv werd uitgezonden, verloor.

In de eerste zes legs miste Van Gerwen acht dubbbels waardoor Wade in de wedstrijd bleef (3-3). Vervolgens nam de Engelsman het heft in handen en kreeg 'Mighty Mike' geen kans meer op een dubbel. Met dubbel 18 besloot Wade de partij.

Na afloop van de partij gaf Van Gerwen aan dat hij te veel fouten had gemaakt en dat Wade dit had afgestraft.

'The Machine', zoals Wade wordt genoemd, klom door de overwinning op Van Gerwen naar plek twee in de stand. Van Gerwen staat na vier speelrondes nog wel eerste in de Premier League met zes punten uit vier wedstrijden.