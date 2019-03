Hier stijgen de gemeentelijke belastingen het hardst: Cuijk spant de kroon

Woon je in Cuijk dan stijgen je woonlasten dit jaar het hardst van heel de provincie. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH). De gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren in Cuijk stijgen volgens het onderzoek namelijk met 18,1 procent ten opzichte van vorig jaar. In euro's betekent dit een stijging van bijna 106 euro.

Ook in de voormalige gemeenten Veghel (+13,3 procent), Schijndel (+13,1 procent) en Sint-Oedenrode (+12,4 procent) stijgen de woonlasten fors. Deze gemeenten vormen sinds 2017 samen Meierijstad. De gemeentelijke belastingen zijn daar dit jaar in heel de gemeente gelijkgetrokken.

Sint-Anthonis tot slot vinden we ook terug in de top 5 van stijgers in de provincie wat betreft lastenverzwaring. Woon je hier dan betaal je dit jaar 12,6 procent meer aan gemeentelijke belastingen dan vorig jaar.

Grote verschillen tussen gemeenten

Woningbezitters betalen gemeenten onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt, zijn de lokale verschillen qua woonlasten groot.

Bekijk in het kaartje hieronder hoe het staat met de gemeentelijke woonlasten in jouw gemeente.

Stijging OZB en afvalstoffenheffing

Gemiddeld stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar in Nederland met 3,4 procent. In Cuijk valt vooral de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) op. De stijging van 32,9 procent van deze belasting op de eigen woning werd door de Vereniging Eigen Huis al eerder naar buiten gebracht.

In Meierijstad is vooral de stijging van de afvalstoffenheffing de boosdoener. Dat geldt overigens voor veel meer gemeenten. Zo stijgen de afvalstoffenheffing in Heeze-Leende met 33,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Oosterhout ligt de stijging van de afvalstoffenheffing ook boven de dertig procent. Sint-Anthonis spant de kroon als het gaat om de rioolheffing. Dit met een stijging van 30,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

In Bladel juist voordeliger uit

Woon je in Bladel dan dalen je woonlasten juist met 3,9 procent in vergelijking met een jaar geleden. Dit heeft vooral te maken met een daling van de afvalstoffenheffing met bijna tien procent. Ook in Geertruidenberg, Zundert en Boxtel dalen de woonlasten iets. En in Valkenswaard blijven deze gelijk.

De duurste gemeente in onze provincie qua gemeentelijke woonlasten is overigens Heeze-Leende. Woon je hier dan betaal je dit jaar in totaal 988,65 euro aan gemeentelijke belastingen. Ter vergelijking in Gilze-Rijen liggen deze lasten met 565,10 euro het laagst.