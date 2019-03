Michael van Gerwen na verliespartij: ‘De status van de Premier League is gewoon minder’

Dat vertelde Van Gerwen voor de camera’s van RTL7. ‘Mighty Mike’ gaf aan dat hij spelers als Phil Taylor en Gary Anderson mist. “En dan heb je ook nog een paar spelers die gruwelijk uit vorm zijn”, doelt Van Gerwen onder meer op landgenoot Raymond van Barneveld die laatste staat in de Premier League. "Natuurlijk wil je hier ook winnen, maar het is anders. De status van de Premier League is gewoon minder. En dan heb je natuurlijk ikzelf nog, die als een krant speelde vandaag. Dan maakt het het wel compleet."

Toch verweet Van Gerwen zichzelf ook genoeg na de verliespartij. “Ik doe mezelf te kort. Ik mis te veel pijlen op de dubbel. Dat mag niet gebeuren. Ik ben veel beter dan dit en ik zou hier gewoon moeten winnen. Dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen.”

James Wade versloeg Van Gerwen dus voor de eerste keer van deze Premier League-jaargang. De Engelsman gaf een ongeïnteresseerde indruk op het podium, iets wat Wade vaker doet. Toch 'trapte' Van Gerwen erin. "Ik wist het van tevoren al. En hij deed het weer en dan trap ik er met m'n dikke voet in. Dat kan ik mezelf verwijten. Ik heb er op toegehapt en dat mag niet gebeuren."