Willem II na bereiken bekerfinale nog niet verzekerd van Europees voetbal

Supporters spraken van een memorabele avond, de avond dat Willem II de bekerfinale wist te bereiken door AZ na strafschoppen te verslaan. Het bereiken van de finale betekent niet dat de Tilburgse club al verzekerd is van Europees voetbal. Willem II zal de beker moeten winnen om weer eens Europa in te gaan.

De vraag of Willem II door het bereiken van de finale al zeker was van Europees voetbal werd onder meer online meerdere malen gesteld. De regels zijn ook niet helemaal duidelijk doordat er de laatste jaren het een en ander is veranderd.

LEES OOK: Willem II haalt bekerfinale, groot feest in Tilburg

De KNVB laat in een reactie weten dat de Tilburgse club de beker moet winnen om Europa in te gaan. “De verliezend bekerfinalist, die zich niet via de competitie voor Europees voetbal plaatst, blijft zonder ticket, dus verstoken van deelname aan een Europees toernooi.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De winnaar van de beker plaatst zich automatisch voor de tweede voorronde van de Europa League. Aangezien de kans groot is dat Ajax zich via de competitie al plaatst voor Europees voetbal, leek Willem II ook bij verlies in de finale verzekerd van een ticket, maar dat is dus niet zo.

Doorgeschoven

Indien de bekerwinnaar op plek één of twee van de ranglijst eindigt, wordt het ‘bekerwinnaar’-ticket doorgeschoven naar de nummer drie van de competitie”, stelt de KNVB. “Het ticket voor Europees voetbal van de nummer drie gaat naar de nummer vier en dan spelen de plekken vijf tot en met acht play-offs.”

De laatste keer dat de Tilburgse club actief was in het Europese voetbal is al even geleden. In het seizoen 2005-2006 plaatste Willem II zich voor de UEFA Cup. Tegen AS Monaco bleek Willem II de mindere partij over twee wedstrijden (5-1 verlies). En zo was het Europese avontuur maar van korte duur.

LEES OOK: Gekkenhuis in Tilburg gaf Willem II extra zetje richting finale: 'Verdorie, waar doen we het voor?'