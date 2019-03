Duizend meldingen per maand van kapotte afvalcontainers in Eindhoven

Via de Buiten Beter App kwamen vorig jaar 2018 meldingen binnen over 'illegale stort', zo blijkt uit cijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd. Het aantal meldingen steeg vooral na de zomervakantie.

Ander beleid

Een deel van de Eindhovenaren neemt het afval niet mee terug als de container kapot is, maar de inwoners zetten de zak naast de defecte container. Ze kunnen dan een boete krijgen, waarschuwt de gemeente. Ze horen het afval mee terug naar huis te nemen of bij een andere container aan te bieden. In 2018 hebben 28 bewoners een boete gekregen, ook werden er 28 waarschuwingen uitgedeeld.

De gemeente Eindhoven voert daarmee een ander beleid dan bijvoorbeeld Breda. Daar krijgen de inwoners geen boete als er afval naast de containers is geplaatst als die containers niet werken. In Eindhoven is iedere dinsdag- en donderdagochtend één handhaver van Stadstoezicht volledig vrij gepland om samen met afvalophaler Cure te controleren op die 'illegale stort'.

'Vaak dumping terwijl container werkt'

In de meeste gevallen wordt vuil gedumpt, terwijl de containers gewoon werken. "Cure heeft afgelopen maand gecheckt wat het probleem is bij de container op het moment dat ze bijzet gaan opruimen. In 93 procent van de gevallen is er geen storing en is de container niet vol." Eventuele storingen worden binnen 48 uur, maar vaak dezelfde dag nog verholpen.

Een woordvoerder van de afvalverwerker zegt: "Sinds eind januari worden de bijzetmeldingen nauwkeuriger geregistreerd zodat we meer inzicht krijgen in wanneer er bijplaatsing van afval ontstaat. In vijf procent van de gevallen wordt dit veroorzaakt door storingen. In de meeste gevallen werkt de container naar behoren en is deze niet vol. Toch zien we dan bijplaatsingen van vuilniszakken, papier, meubels en elektrische apparaten. Die laatste drie dingen horen sowieso niet in de containers."

Containers vol

Een van de Eindhovenaren die regelmatig melding doet van defecte containers is Fleur Besters. In haar wijk, vlakbij het Philips Stadion, wordt vaak afval naast de containers gezet.

"Er zijn de laatste jaren veel huizen bijgebouwd. De containers zitten vaak vol", vertelt ze. Het probleem speelt ook buiten haar wijk. "Op allerlei plekken in de stad zie je de zakken ernaast staan. Na mijn melding heeft de gemeente de zakken verwijderd, maar onze defecte container is niet gerepareerd, dus een dag later stonden er weer zakken naast."