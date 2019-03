Uitwisselleerlingen hossen erop los tijdens hun eerste carnaval in Bakel

Om 8.15 uur wordt op het schoolplein van De Bakelaar al de eerste polonaise ingezet samen met carnavalsvereniging de Pierewaaiers. Na een korte introductie in de klas vertrekken alle klassen vanaf groep drie naar Café De Zwaan om daar verder te feesten. Carnaval lijkt al in volle gang in Bakel zo vroeg in de morgen.

Waar de buitenlandse kinderen volledig verkleed mee hossen met hun leeftijdsgenootjes, staan hun docenten wat onwennig aan de kant. "Dat komt nog wel, vanavond nemen we ze mee naar naar Deurne en ook de kinderen gaan mee met hun gastgezinnen," vertelt Van Leuken.

Nieuwe ervaring

Voor de kinderen en docenten uit Finland en Slowakije is het carnaval een nieuwe ervaring. In Noord-Ierland zijn ze er wel bekend mee en in Spanje wordt het feest der feesten gewoon gevierd. "We hebben geen prinsen en prinsessen en ook ook geen boerenbruiloft. Verder vieren we carnaval vooral 's avonds laat," vertelt de Spaanse docente Esther Luengos Jimenez.

Goed voorbereid

De Bakelse basisschoolleerlingen hebben hun leeftijdsgenootjes uit groep 7 en 8 goed voorbereid op hun eerste Brabantse carnaval. Hanae Canelas-Gerecht heeft ervoor gezorgd dat Enni (12) uit Finland wist dat ze zich moest verkleden. "Verder hebben we uitgelegd waar het carnaval vandaan komt en ik heb haar ook wat carnavalsmuziek laten horen van te voren."

Hoewel de Finse niets van de carnavalskrakers verstaat in De Zwaan springt en host ze wel gewoon mee in haar roodkapje pak. "We kennen het carnaval niet in Finland, maar ik zie ons wel zoiets als carnaval vieren thuis."

De hele ochtend is er door de Bakelaar gefeest, want dit weekend vertrekken de uitwisselleerlingen en docenten alweer. "Op deze manier krijgen ze toch het volledige traditionele Brabantse carnaval mee en daar gaat het om," vertelt Mariska van Leuken.