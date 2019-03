Jongen (15) vrijgesproken van brandstichting bij hogeschool in Den Bosch

Een jongen van 15 uit Den Bosch is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de brand bij het gebouw van de Avans Kunstacademie in Den Bosch. Bij de school aan de Parallelweg brak op zondag 8 juli brand uit. Uit onderzoek van de politie bleek dat er sprake was van brandstichting.

Volgens de rechter kan niet met voldoende zekerheid worden gesteld dat de jongen iets met de brandstichting te maken heeft. Tegen de jongen was eerder een werkstraf van honderd uur en negentig dagen jeugdgevangenisstraf, waarvan tachtig dagen voorwaardelijk, geëist.

Een tweede verdachte, een jongen van 18 uit Rosmalen, moet zich in juni voor de rechter verantwoorden. De twee werden een paar dagen na de brand aangehouden. De 18-jarige meldde zich samen met zijn moeder bij de politie. Hij gaf aan meer te weten van de brand. Tegelijkertijd kwam de 15-jarige als verdachte in beeld.

Verklaring oudere verdachte

Naar nu blijkt, heeft de 18-jarige in eerste instantie verklaard dat hij in zijn eentje verantwoordelijk was voor de brand. Op deze verklaring kwam hij echter later terug. Vervolgens zei hij dat ook de 15-jarige jongen bij de brandstichting betrokken zou zijn geweest. De 15-jarige heeft dit altijd ontkend.

Volgens de rechter is er geen ondersteunend bewijs voor de verklaring van de oudste verdachte. Reden voor de rechter om de 15-jarige vrij te spreken.

Rook in verre omgeving te zien

De rookwolken als gevolg van de brand waren die bewuste zondag tot in de verre omgeving te zien. Het treinverkeer van en naar Den Bosch werd even stilgelegd.

Op het moment van de brand waren er geen mensen in het pand aanwezig.