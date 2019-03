Ook in Australië wordt carnaval gevierd: 'Ik mis wel de Brabantse gezelligheid'

Twee kroegen in Melbourne en Sydney zijn omgetoverd tot echte carnavalstempels. Eerder werden al andere 'Nederlandse' feesten gehouden in de kroegen zoals Koningsdag. Omdat die feesten bevielen, stonden de kroegeigenaren te trappelen om ook carnaval te gaan vieren. En zo geschiedde.

'Heel gezellig'

Bredanaar Tom de Jong staat op het carnavalsfeest in Melbourne, zo’n negen uur tijdsverschil met Brabant. ''Er zijn nu ongeveer 150 mensen en de helft daarvan is Brabants. Niet alle muziek is echt carnaval maar het is wel heel gezellig.''

De Jong is in Australië werkzaam als chef-kok. ''Het is de eerste keer dat hier zo’n feest worden gehouden. Het duurt helaas maar een avondje.''





'Goud waard'

Ook Rick Wessels uit Dommelen, die al bijna twee jaar op werkvakantie is in Australië, is bij het feestje in Melbourne. ''Guus Meeuwis komt voorbij, 'Een paard in de gang’ en de Snollebollekes. Heerlijk.”

Maar zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. ''Om eerlijk te zijn mis ik wel de Brabantse gezelligheid. Dat is goud waard. Daar kan geen enkel land of provincie aan tippen.”