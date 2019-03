Mark van Bommel gaat PSV-spelers die willen carnavallen niet tegenhouden

Van Bommel reageerde tijdens het wekelijkse perspraatje enigszins verrast op de vraag of de selectie carnaval mag gaan vieren. "Daar hebben we het niet over gehad", zegt de trainer van PSV, die zelf niet van plan is om de straten van Eindhoven onveilig te maken. "Een aantal jaar geleden heb ik het wel gevierd, maar dit jaar niet."

Of zijn spelers wel op stap gaan in en rondom Eindhoven weet Van Bommel niet, maar hij is niet van plan om het te verbieden. "Ik kan ze moeilijk tegenhouden of voor de deur gaan staan bij die jongens."

Kritiek

Verder reageerde de PSV-trainer ook nog op de druk die de titelstrijd met zich meebrengt. De 41-jarige oefenmeester wordt de laatste weken voor het eerst geconfronteerd met kritieken op het spel van zijn ploeg en dat merkt Van Bommel zelf ook.

"Ik maak me wel druk om het spel en de resultaten. Maar dat doe ik eigenlijk al heel het seizoen. Maar we moeten onverstoorbaar zijn en natuurlijk is dat niet zo makkelijk als het klinkt. Als er kritiek is met argumenten neem ik het aan, maar er wordt af en toe kritiek gegeven om maar kritiek te geven."