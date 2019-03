Zo presteerden de Brabantse eredivisieclubs de afgelopen elf jaar tijdens carnaval

De Eindhovense koploper gaat komend weekend op bezoek bij Excelsior. De voorgaande elf jaren verloor PSV maar twee keer tijdens het carnavalsweekend: in 2017 tegen Feyenoord (2-1) en in 2012 tegen FC Groningen (3-0). Daar staan acht overwinningen tegenover en er werd eenmaal gelijk gespeeld.

Zitten de Willem II’ers elk jaar al met de gedachte bij carnaval als ze in dat weekend moeten voetballen? Het lijkt erop als je naar de resultaten kijkt. De Tilburgers wisten maar drie keer te winnen, waarvan twee duels in de Eerste Divisie. In totaal behaalde Willem II tien punten uit de laatste elf duels tijdens carnaval.

Willem II doet het niet best tijdens carnaval, maar ook NAC kan in dat rijtje worden gevoegd met twaalf behaalde punten. De Bredase club presteert net als de Tilburgse rivaal niet best met maar drie overwinningen in de laatste elf jaar. De spelers van Mitchell van der Gaag zullen komend weekend niet aan carnaval denken, aangezien er door de slechte resultaten van de afgelopen weken is besloten om het jaarlijkse carnavalsuitje met de selectie niet door te laten gaan.

Maar komen die slechte resultaten nou door spelers die aan carnaval denken? Daar lijkt het toch niet op als er gekeken wordt naar de Brabantse jongens in de selecties van PSV, Willem II en NAC. Laatstgenoemde club beschikt nog over de meeste Brabantse jongens, welgeteld vier. PSV komt daarna met drie jongens uit de eigen provincie en bij Willem II houden Heerkens en Peters de Brabantse eer hoog.

De Brabantse jongens van de Brabantse eredivisieclubs:

PSV: Yanick van Osch, Armando Obispo, Gody Gakpo.

Willem II: Jordens Peters, Freek Heerkens

NAC: Menno Koch, Mounir El Allouchi, Sydney van Hooijdonk, Marwin Reuvers