Gevangene sticht brand in zijn cel in PI Vught

Een gevangene van de PI Vught heeft vrijdagmiddag brand gesticht in zijn cel. Dat bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen. Het vuur is door het personeel van de gevangenis geblust. De gevangene is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd.

De brand was al onder controle voordat de brandweer bij de gevangenis aankwam. Brandweermannen hebben wel gecontroleerd of de brand goed uit was. Dat is volgens de woordvoerder beleid. "Het personeel heeft goed gehandeld", stelt hij.

Rook

Er kwam ook een ambulance naar de gevangenis. De gevangene is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij rook in heeft geademd.

Een deel van de gevangenis wordt nu geventileerd. De andere gevangenen hoefden niet geëvacueerd te worden.

Vaker brand

Dit is niet de eerste keer dit jaar dat er brand wordt gesticht de gevangenis in Vught. Begin dit jaar was er ook al brand in een cel, daarbij raakte toen niemand gewond.