Gewapende overval op cafetaria De Tourist in Den Bosch, dader was al eerder die avond in de zaak

Er was op het moment van de overval maar één klant in de zaak, zo vertelt een medewerkster van De Tourist. Meer wilde ze of mocht ze niet vertellen.

De overvaller was eerder vrijdagavond ook al in de zaak. Later is hij met een wapen teruggekomen om de medewerkers te overvallen. Het signalement van de man: blank, bril, zwarte sjaal met wit, PSV-jas en donkerblond haar. De politie vraagt mensen die meer weten om 112 te bellen en verder zelf geen actie te ondernemen.

Verkeerscontrole in de buurt

Aan de andere kant van de rotonde, tussen de Monseigneur Diepenstraat en de Aartshertogenlaan, was op het moment van de overval een grote verkeerscontrole aan de gang. Er waren dus veel agenten op de been in de buurt. De politie controleerde automobilisten op het gebruik van alcohol en drugs. Volgens de politie zijn de eerste bestuurders die te veel hadden gedronken al van de weg gehaald.

Verkeerscontrole in Den Bosch (foto: Bart Meesters)